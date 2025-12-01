باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» در ابتدای نشست خبری امروز -دوشنبه ۱۰ آذرماه- فرا رسیدن روز مجلس را گرامی داشت.
وی با اشاره تحولات دیپلماتیک هفته گذشته و سفر اخیر وزیر خارجه ترکیه به تهران گفت: روز گذشته همچنین معاونان وزیران امور خارجه کشورهای عربستان و کره جنوبی نیز به ایران سفر کرده بودند و با مقامات و همتایان ایرانی خود دیدار و رایزنی کردند.
بقائی همچنین به تحولات لبنان و غزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه همچنان شاهد نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان هستیم.
سفر معاون وزیر خارجه عربستان به ایران در ادامه روند رو به رشد روابط تهران و ریاض انجام گرفت
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر اخیر معاون وزیر خارجه عربستان به ایران گفت: سفر معاون وزیر خارجه عربستان به ایران در راستای ادامه روندی که از حدود ۲ سال قبل بین تهران و ریاض شروع شده است، انجام گرفت.
وی گفت: روابط ایران و عربستان در این مدت روند رو به رشدی داشته و این سفر هم در همین راستا بود. در این سفر در مورد روابط دوجانبه ایران و عربستان و همچنین مسائل منطقه از جمله لبنان، سوریه، فلسطین و ... صحبت شد.
بقائی گفت: این روندی است که هر دو کشور مصمم هستند آن را در راستای تقویت اعتماد و تفاهم بین کشورهای منطقه در جهت پیشبرد اهداف منطقه و کمک به تقویت ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا ادامه بدهند.
تماسها و رایزنیها با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همواره برقرار بوده است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که هفته گذشته شاهد سفر وزیر خارجه به فرانسه بودیم و بعد از آن یک تماس تلفنی بین آقای عراقچی و خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برقرار شد آیا بین این دو ارتباطی وجود داشته است؟ خاطرنشان کرد: هفته گذشته وزیر خارجه ایران به دعوت وزیر خارجه فرانسه سفری به پاریس برای گفتوگو در ارتباط با طیفی از مسائل داشتند که یکی از مسائل مورد بحث موضوع هستهای بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر تماسها و رایزنیهای ما با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همواره برقرار بوده است و نمیتوانم بگویم ارتباطی بین این دو بوده یا نه چرا که از قبل قرار بود که گفتوگوی تلفنی بین خانم کالاس و آقای عراقچی انجام شود و طبیعی است که با توجه به سفری که وزیر خارجه به فرانسه داشتند در گفتوگو با خانم کالاس در مورد این سفر و رایزنیهایی که در جریان آن انجام شده، صحبت شد.
برای انجام سفر رئیسجمهور ترکیه به ایران تفاهم صورت گرفته است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر رئیسجمهور ترکیه به تهران برای شرکت در نشست شورای شورای عالی همکاری بین تهران و آنکارا گفت: در ارتباط با اصل انجام این سفر تفاهم صورت گرفته است و در مورد مشخص کردن تاریخ دقیق انجام این سفر دو طرف در حال رایزنی و گفتوگو هستند.
صحبت از مداخله ایران در امور داخلی لبنان بیمعناست
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از مقامات لبنان و رسانههای این کشور مدعی دخالت ایران در امور داخلی این کشور شدهاند؟ خاطرنشان کرد: موضع ایران در این ارتباط را آقای عراقچی مطرح کردند، صحبت از مداخله ایران در امور داخلی لبنان بیمعناست و ما هیچ مداخلهای در امور داخلی لبنان نداریم و مسائل مربوط به لبنان مرتبط به خود لبنانیها است.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ما متوجه وضعیت سخت لبنان هستیم این کشور در همسایگی یک رژیم اشغالگر قرار دارد و به صورت مستمر مورد حملات این رژیم اشغالگر است. ما همواره همبستگی خود را با لبنان، مقاومت لبنان و حق ذاتی لبنان جهت ایستادگی در برابر این تعرضها اعلام کردهایم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد: طرفهایی که در امور داخلی لبنان دخالت میکنند، مشخص هستند، آنها طرفهایی هستند که برای اجزای مختلف دولت لبنان تعیین تکلیف کرده و ضربالاجل مشخص میکنند.
بقائی افزود: دولت ایران نشان داده است که همواره مسیر دوستی و حمایت از لبنان را دنبال کرده و به این مسیر ادامه میدهد.
اقدام استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ مبنای حقوقی یا واقعی ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی درباره اقدام استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بیانیه اخیر این کشور در این ارتباط گفت: اقدام اخیر دولت استرالیا هیچ مبنای حقوقی یا واقعی ندارد و صرفاً در ادامه همان رویکردی است که چند ماه پیش، بر اساس بهانهها و اطلاعات دروغین القا شده از سوی نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی، اتخاذ شد. این اقدام موجب تخریب روابط دیپلماتیک دیرینه میان ایران و استرالیا و کاهش سطح روابط دو کشور شد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همان زمان نیز اعلام کرد که این اتهامها کاملاً بیپایه و مضحک است. در طول این مدت، حتی مقامات رسمی استرالیا از جمله پلیس ایالتی در منطقه سیدنی، رسماً اذعان کردهاند که ایران هیچگونه مشارکت یا مداخلهای در موارد مربوط به اقدامات علیه اهداف یهودی نداشته است؛ بنابراین روشن است که اقدام اخیر استرالیا صرفاً در راستای باجدهی به رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران همه کشورها را دعوت میکند نسبت به تلاشهای رژیم صهیونیستی برای تخریب روابط دوستانه ایران با سایر کشورها هوشیار باشند. اخیراً نیز اتهامهای مشابه و بیاساسی در آفریقا مطرح شده است؛ همانند ادعای بیپایهای که در مورد مکزیک عنوان شد و بلافاصله توسط مقامات رسمی مکزیک رد شد.
آمریکا با رفتارهای اخیر خود به بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تبدیل شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در ارتباط با تهدیدهای اخیر آمریکا علیه ونزوئلا از جمله بستن حریم هوایی این کشور تأکید کرد: ایالات متحده آمریکا با رفتارهایی که در سالهای اخیر از خود نشان داده، به بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تبدیل شده است.
بقائی افزود: در نقاط مختلف جهان، اقدامات مبتنی بر تهدید و زور عریان از سوی آمریکا مشاهده میشود. در نیمکره غربی، تهدیدهای مکرر علیه ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، حتی برزیل و مکزیک توسط مقامات آمریکایی تکرار شده است. بسته شدن یا اعلام بسته بودن فضای هوایی یک کشور، اقدامی بیسابقه و مغایر با تمامی موازین و مقررات بینالمللی، بهویژه مقررات مرتبط با ایمنی هوانوردی است.
وی ادامه داد: در قاره آفریقا نیز آمریکا با تهدیدهایی آشکار، حتی اعلام کرده که برخی کشورها مانند آفریقای جنوبی حق حضور در اجلاس گروه ۲۰ را ندارند. در منطقه ما نیز اقدامات آمریکا کاملاً آشکار است؛ حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی، این کشور را عملاً به همدست رژیم در نسلکشی، نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه تبدیل کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در شرایط عادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید این اقدامات آمریکا را بهعنوان نقض فاحش صلح و امنیت بینالمللی مورد توجه قرار دهد. تکتک این اقدامات مغایر با مهمترین اصول منشور ملل متحد، یعنی منع استفاده یا تهدید به استفاده از زور است.
بقائی هشدار داد: متأسفانه اقدامات آمریکا در حال تبدیل شدن به الگویی برای برخی دیگر از بازیگران بینالمللی است؛ روندی که به معنای عادیسازی قانونشکنی در سطح جهانی خواهد بود. این وضعیت، ضرر و زیان مستقیم برای تمامی دولتها و کل جامعه بینالمللی در پی دارد.
عراقچی در فرانسه با «مهدیه اسفندیاری» دیدار کرد
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه آیا در جریان سفر عراقچی به فرانسه ایشان دیداری با خانم «مهدیه اسفندیاری» داشتهاند و از طرف دیگر آقای عراقچی در گفتوگویی با فرانس ۲۴ بحث تبادل زندانیان بین ایران و فرانسه را در راستای منافع ملی کشور عنوان کردند، شما این صحبت آقای عراقچی را چگونه تعبیر میکنید؟ گفت: بخشی از منافع ملی ایران در گرو حمایت از اتباع ایرانی در نقاط مختلف جهان است و این وظیفه ذاتی وزارت خارجه است که از ایرانیان در نقاط مختلف جهان که دچار مشکل شدهاند حمایت کند.
وی افزود: در جریان سفر آقای عراقچی به فرانسه، دیداری بین ایشان و خانم اسفندیاری انجام شد، حال ایشان خوب بود و ما امیدواریم روندی که آغاز شده هرچه زودتر منجر به آزادی و بازگشت ایشان به کشور شود.
موضع اصولی ایران این است که تروریسم در هر نقطهای محکوم است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اظهارات روز گذشته وزیر خارجه مبنی بر اینکه ایران از خلع سلاح گروهک «پ ک ک» در ترکیه حمایت میکند با اشاره به اهمیت موضوع مقابله با تروریسم گفت: موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران این است که تروریسم در هر نقطهای محکوم است.
وی افزود: تروریسم در یک منطقه، ناامنی در مناطق دیگر را نیز به دنبال دارد. از همین رو، وزیر محترم امور خارجه تأکید کردهاند که همانطور که دولت ترکیه بر ضرورت «ترکیه بدون تروریسم» تأکید دارد، این نگاه باید در سطحی جامعتر به «منطقه بدون تروریسم» تبدیل شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همکاریهای منطقهای و تعامل میان دولتهای ذیربط برای مقابله و ریشهکنی تروریسم در اشکال مختلف آن باید ادامه یابد. در این زمینه، دو وزیر امور خارجه ایران و ترکیه همنظر هستند که همکاری میان کشورهای منطقه باید بیش از پیش تقویت شود.
سفارت ما در ونزوئلا فعال است/ رابطه ما با دولت ونزوئلا بر اساس همکاری و احترام متقابل است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با تحولات ونزوئلا از جمله اینکه فعالیت سفارت ایران در ونزوئلا در حال حاضر چگونه است و اینکه آیا ایران به مقامات ونزوئلا پناه میدهد و آنها قرار است که به ایران پناهنده شوند و از طرف دیگر تهران برای خروج اتباع خود از ونزوئلا چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: اساساً به نظرم نفس طرح این سوال توهینآمیز نسبت به مردم و دولت ونزوئلاست، چرا که هیچ مبنا و دلیل قانونی وجود ندارد که صرفاً یک کشور بر مبنای قلدرماآبی بخواهد حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور را نقض کند و و برای آنها تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: رابطه ما با دولت ونزوئلا بر اساس همکاری و احترام متقابل است و بارها با دولت و ملت ونزوئلا اعلام همبستگی کردهایم چرا که ونزوئلا با یک تهدید غیرقانونی از ناحیه آمریکا مواجه است که هیچ مبنایی در ارتباط با آن وجود ندارد، آمریکاییها برای اقدامات خود بحث مقابله با قاچاق مواد مخدر از سوی ونزوئلا را بهانه کردند، ادعایی که بر اساس اسناد بینالمللی هیچ مبنایی وجود ندارد و اگر حتی چنین چیزی نیز وجود داشته باشد در حقوق بینالملل هیچ مبنایی را برای استفاده از زور فراهم نمیکند.
عراقچی ادامه داد: سفارت ما در ونزوئلا فعال است و آنچه که باید مورد اهتمام جامعه جهانی قرار بگیرد این است که در برابر اقدامات یک جانبهگرایانه و ستیزانه آمریکا اقدام جدی انجام دهند و اجازه داده نشود که الگوی استفاده از زور علیه کشورهای مستقل تبدیل به یک تهدید و رویه در عرصه جهانی شود.
ایران بهعنوان عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، مصمم است از حقوق خود استفاده کند
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی درباره موضوع هستهای ایران و این که آیا تهران طرحی برای خروج از بن بست فعلی دارد؟ گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیتهای هستهای کاملاً روشن است. آنچه ایران انجام میدهد، بهرهبرداری از حقی است که طبق حقوق بینالملل و بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به ایران و تمامی کشورهای عضو اعطا شده است.
وی افزود: موضوع هستهای ایران ذاتاً نمیتواند یک نگرانی بینالمللی باشد؛ این مسئله از ابتدا بهطور تحمیلی بر ایران، منطقه و نهادهای بینالمللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل و پیشتر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحمیل شد. بنابراین، اساساً این موضوع هیچگونه اصالت و موضوعیتی ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: سخن گفتن از «بنبست» در این زمینه بیاساس است. طرفهای مقابل باید از اعمال سیاستهای مبتنی بر زور و طرح خواستههایی که هیچ مبنایی در حقوق بینالملل و منطق ندارد، خودداری کنند. راهحل واقعی این است که حق ایران طبق معاهده پذیرفته شود؛ نه به معنای اعطای حقی تازه، بلکه به این معنا که دیگر تعرضی به حقوق موجود ایران صورت نگیرد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، همانطور که تکالیفی را پذیرفته، مصمم است از حقوق خود نیز استفاده کند. این موضوع در تمامی گفتوگوها و مذاکرات با طرفهای مقابل مورد تأکید قرار گرفته و همچنان بر آن پایبند خواهیم بود.
رزمایش مشترک مقابله با تروریسم در شمالغرب کشور نشاندهنده اهتمام برای مقابله هماهنگ با معضل تروریسم است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره رزمایش ضدتروریسم در شمالغرب کشور اعلام کرد: رزمایش مشترک مقابله با تروریسم در شمالغرب کشور با مشارکت میدانی پنج کشور و حضور مجموعاً ۱۳ تا ۱۴ کشور در حال برگزاری است. این رزمایش نشاندهنده اهتمام و اهمیت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله هماهنگ و چندجانبه با معضل تروریسم است.
وی خاطر نشان کرد: تروریسم معضلی فرامرزی است که هیچ کشوری بهتنهایی قادر به مقابله با آن نیست. از همین رو، همکاریهای چندجانبه در قالب ترتیبات منطقهای و بینالمللی میتواند نقطه آغاز گسترش تعاملات در حوزههای مختلف مرتبط با امنیت بینالمللی باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است این همکاریها علاوه بر مقابله با تروریسم، به حوزه مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی نیز گسترش یابد.
مشورتهای مستمر ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا همچنان ادامه خواهد یافت
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات ایران با طرف غربی با توجه به گفتوگوی تلفنی اخیر آقای عراقچی با خانم کالاس و رایزنی با وزیر خارجه فرانسه تأکید کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران همواره روشن بوده است؛ مذاکره زمانی معنا دارد که طرفهای مربوطه حقوق و نگرانیهای مشروع یکدیگر را به رسمیت بشناسند. اقدامات تقابلی، همواره مانع اصلی در پیشبرد مذاکرات بوده است. این اقدامات از سوی ایران صورت نگرفته، بلکه طرفهای اروپایی بودند که با طرح پیشنویس قطعنامهها در شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مسیر طبیعی مذاکرات را با بنبست مواجه کردند.
وی افزود: نمونههای این رفتار بسیار است. متأسفانه سه کشور اروپایی تحت فشار آمریکا، تعهدات خود در قبال برجام را کنار گذاشتند و اقداماتی انجام دادند که به هیچ عنوان کمکی به روند مذاکرات نکرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: گفتوگو با یک کشور به معنای آغاز روند مذاکرات نیست؛ گفتوگو بخش جداییناپذیر دیپلماسی است. جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی روابط دیپلماتیک دارد و همواره از گفتوگو و تبادل نظر استقبال کرده است. این ویژگی اساسی دستگاه دیپلماسی ایران است و طبیعی است که از دل همین رفتوآمدها و گفتوگوها مسیرهای جدیدی نیز گشوده شود.
وی در پایان پاسخ به این سوال گفت: سفر اخیر و تماس تلفنی با خانم کالاس در ادامه مشورتهای مستمر ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا انجام شد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.
آمریکا بزرگترین تخریبگر رژیم منع اشاعه محسوب میشود
بقائی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سیاستهای آمریکا در حوزه منع اشاعه نیز گفت: ایالات متحده آمریکا امروز بزرگترین چالش در برابر صیانت از رژیم منع اشاعه محسوب میشود. دلیل اصلی این وضعیت، سیاستهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه است؛ بهگونهای که آمریکا چشم خود را بر رژیمی میبندد که دارای مجموعه عظیمی از تسلیحات کشتار جمعی است و همزمان بزرگترین مانع تحقق منطقه غرب آسیا عاری از سلاح هستهای به شمار میرود؛ یعنی رژیم صهیونیستی که علاوه بر این، مرتکب نسلکشی و تجاوز علیه کشورهای دیگر نیز میشود.
وی افزود: آمریکا اخیراً اعلام کرده است که آزمایشهای هستهای را از سر خواهد گرفت؛ اقدامی که آشکارا مغایر با تعهدات این کشور در اسناد مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات است. افزون بر آن، اقدامات آمریکا در ناامنسازی جهان، از جمله دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا و تهدیدهای روزمره علیه کشورهای مختلف، موجب القای حس ناامنی در سطح بینالمللی شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: نمونه روشن نقض رژیم منع اشاعه توسط آمریکا، حمله غیرقانونی این کشور به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران بود؛ اقدامی که عملاً اعتبار و جایگاه معاهده منع اشاعه و حقوق و امتیازهایی را که جامعه جهانی در چارچوب حقوق بینالملل برای کشورهای عضو این معاهده ایجاد کرده بود، از بین برد.
وی تأکید کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی برای جامعه بینالمللی این پرسش جدی مطرح شود که چه فایدهای بر پایبندی به رژیم منع اشاعه مترتب است، وقتی آمریکا بدون هیچ دلیل موجهی و با همراهی رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورها تعرض میکند. واقعیت این است که آمریکا نه تنها بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی است، بلکه بزرگترین تخریبگر رژیم منع اشاعه نیز محسوب میشود.
تناقض رویکرد آمریکا نشان میدهد موضوع هستهای بهانهای برای اعمال فشار بر ملت ایران بوده است
بقائی در واکنش به تناقضهای موجود در رویکرد ایالات متحده نسبت به ایران اظهار کرد: این تناقضها از نظر منطقی و عقلی قابل توجیه نیست و صرفاً نشان میدهد که موضوع هستهای ایران بهانهای برای آمریکا جهت اعمال فشار بر ملت ایران بوده است.
اقدامات علیه تاسیسات گازی اقلیم کردستان عراق را محکوم میکنیم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با حملات اخیر به میدانهای گازی در اقلیم کردستان عراق و اینکه آیا با توجه به توافق امنیتی که بین ایران و عراق وجود دارد ایران اقدامی برای حمایت از عراق در برابر این حملات انجام میدهد؟ خاطرنشان کرد: ما نگرانیهای خود را نسبت به اقدامات ضد امنیتی که در عراق انجام میشود اعلام میکنیم. تعرض به میدانهای گازی که در چند وقت اخیر انجام شده است از نظر ما مطلقاً محکوم است. ما از هر اقدامی برای همکاری با طرف عراقی برای ایجاد اطمینان از امنیت در منطقه و دو سوی مرز حمایت میکنیم.
بقائی بار دیگر تاکید کرد: ما این اقدامات علیه تاسیسات گازی را محکوم میکنیم باور ما این است که طرفهایی وجود دارند که به دنبال ایجاد وضعیت ناامنی در منطقه هستند. ما باید مواظب تحرکات رژیم صهیونیستی باشیم چراکه این رژین از هیچ چیزی برای ایجاد ناامنی در منطقه دریغ نمیکند.
