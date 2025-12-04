باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- فاطمه سلطانی معاون امور اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران پیرامون برنامه اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت:برنامه اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۷۸ با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و در دسترس قرار دادن اورژانسی خدمات تخصصی اجتماعی - روانی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی که درشرایط بحرانی قرار دارند؛ درسطح کشور راه اندازی شده است.

وی افزود: این مراکز خدمات تخصصی به موقع و در دسترس را برای گروه‌های هدف این برنامه از قبیل «کودک آزاردیده، همسرآزار دیده، سالمند آزار دیده، معلول آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی داشته و یا اقدام به خودکشی کرده‌اند، دختران و پسران فراری یا طرد شده از منزل، دختران و زنان در معرض آسیب و یا آسیب دیده اجتماعی، کودکان خیابانی و کودکان کار در موقعیت خیابان و مبتلایان به ملال جنسیتی» و بصورت دولتی، شبانه روزی و رایگان ارائه می‌کند.

وی پیرامون برنامه اورژانس اجتماعی درقالب ۳ فعالیت ارائه داد و توضیح داد:مرکزمداخله در بحران فردی خانوادگی و اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی)؛ مرکز تخصصی محوری در برنامه اورژانس اجتماعی است که خدمات تخصصی را به صورت سرپایی و در صورت نیاز نگهداری موقت برای زنان و دختران با تیم تخصصی مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک، مشاور حقوقی به گروه‌های هدف این برنامه ارایه می‌کند. (۳۸۵ مرکز تا پایان ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ در کشور فعال می‌باشند)

وی افزود: در این مرکز پس از پذیرش، ارزیابی‌های تخصصی و اجتماعی، روانشناختی، بهداشتی و درمانی، حقوقی توسط تیم تخصصی صورت می‌گیرد. سپس با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته و متناسب با نوع مشکل نیاز مراجع، نسبت به ارایه خدمات تخصصی به افراد اقدام می‌گردد.

سلطانی پیرامون خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ گفت: خط تلفن ۳ رقمی که به طور ۲۴ ساعته به افرادی که در معرض بحران و آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، خدمات تخصصی تلفنی را توسط مددکار اجتماعی و روانشناس ارایه می‌نماید در صورت نیاز آنان را جهت مداخلات اجتماعی، روانی و حقوقی به مراکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی و یا تیم‌های عملیات اورژانس اجتماعی (سیار) ارجاع می‌دهند. این خدمات در ۳۱ استان کشور ارایه می‌گردد و افراد می‌توانند در کل کشور در صورت نیاز به خدمات تخصصی (مرتبط با گروه‌های ذکر شده) با این شماره تماس بگیرند.

وی در خصوص خدمات سیار اورژانس اجتماعی توضیح داد: تیم تخصصی مستقر در خودرو‌های خدمات سیار اورژانس اجتماعی متشکل از مددکار اجتماعی و روانشناس، بصورت متناوب و موقت با استقرار در نقاط پر تراکم جمعیتی و آسیب زا به ارایه خدمات به افراد مشمول می‌پردازد و در صورت اعلام گزارش، جهت ارایه خدمات به محل گزارش اعزام می‌گردد. در صورت نیاز به سایر خدمات به مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، یاسایر مراکز مرتبط درون و برون سازمانی ارجاع داده می‌شوند.

وی افزود: ارائه خدمات اجتماعی – روانی به افراد در شرایط بحرانی در مواقع وقوع حوادث طبیعی (سیل، زلزله و ...) و حوادث غیر طبیعی گسترده (آتش سوزی، حوادث هوایی، جنگ و ...) در محل بروز حوادث، یکی از دیگر از فعالیت‌های مهم تیم‌های تخصصی اورژانس اجتماعی می‌باشد. تیم‌های اورژانس اجتماعی در اولین ساعات وقوع حوادث در محل حاضر شده و نسبت به ارایه خدمات روانشناختی و اجتماعی به افراد در گیر درحادثه و تیم‌های امداد رسان می‌پردازند.

برخی از اقدامات لازم جهت برون رفت از چالش‌های مرتبط با فعالیت اورژانس اجتماعی

معاون امور اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اظهار کرد: درراستای تحقق اهداف این برنامه و افزایش ضریب نفوذ خدمات تخصصی فوریتی (پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور)، ضرورت تقویت و توسعه مراکز و ایستگاه‌های اورژانس اجتماعی وجود دارد به ویژه در شهر‌های فاقد مرکز و کلان شهر‌ها وجود دارد.

سلطانی خاطر نشان کرد:توسعه و تقویت تجهیزات اورژانس اجتماعی (از جمله خودرو‌های اورژانس اجتماعی) در کشور ضروری است. تثبیت امنیت شغلی کارکنان خرید خدمات و شرکتی و جلوگیری از هدر رفت آموزش‌ها و مهارت‌های این افراد از طریق ارایه مجوز‌های خاص استخدام همچنین ارتقای همکاری‌های بین بخشی با دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط از جمله مراکز درمانی و بهداشتی، آموزش و پرورش، مراجع قضایی وانتظامی، شهرداری‌ها و مراکز و موسسات غیر دولتی فعال در حوزه حمایت از گروه‌های هدف این برنامه افزایش آشنایی شهروندان از خدمات اورژانس اجتماعی و اعلام موارد مرتبط به اورژانس اجتماعی از طریق تماس با خط ۱۲۳ و همکاری با کارشناسان جهت سرعت بخشیدن به خدمات فوریتی بخشی از اقدامات اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی است.