۳۸۵ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور خدمات روانی، اجتماعی و حقوقی رایگان به افراد آسیب‌دیده ارائه می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- فاطمه سلطانی معاون امور اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران پیرامون برنامه اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت:برنامه اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۷۸ با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و در دسترس قرار دادن اورژانسی خدمات تخصصی اجتماعی - روانی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی که درشرایط بحرانی قرار دارند؛ درسطح کشور راه اندازی شده است. 

وی افزود: این مراکز خدمات تخصصی به موقع و در دسترس را برای گروه‌های هدف این برنامه از قبیل «کودک آزاردیده، همسرآزار دیده، سالمند آزار دیده، معلول آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی داشته و یا اقدام به خودکشی کرده‌اند، دختران و پسران فراری یا طرد شده از منزل، دختران و زنان در معرض آسیب و یا آسیب دیده اجتماعی، کودکان خیابانی و کودکان کار در موقعیت خیابان و مبتلایان به ملال جنسیتی» و بصورت دولتی، شبانه روزی و رایگان ارائه می‌کند.

وی پیرامون برنامه اورژانس اجتماعی درقالب ۳ فعالیت ارائه داد و توضیح داد:مرکزمداخله در بحران فردی خانوادگی و اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی)؛ مرکز تخصصی محوری در برنامه اورژانس اجتماعی است که خدمات تخصصی را به صورت سرپایی و در صورت نیاز نگهداری موقت برای زنان و دختران با تیم تخصصی مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک، مشاور حقوقی به گروه‌های هدف این برنامه ارایه می‌کند. (۳۸۵ مرکز تا پایان ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ در کشور فعال می‌باشند)

وی افزود: در این مرکز پس از پذیرش، ارزیابی‌های تخصصی و اجتماعی، روانشناختی، بهداشتی و درمانی، حقوقی توسط تیم تخصصی صورت می‌گیرد. سپس با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته و متناسب با نوع مشکل  نیاز مراجع، نسبت به ارایه خدمات تخصصی به افراد اقدام می‌گردد.

سلطانی پیرامون خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ گفت: خط تلفن ۳ رقمی که به طور ۲۴ ساعته به افرادی که در معرض بحران و آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، خدمات تخصصی تلفنی را توسط مددکار اجتماعی و روانشناس ارایه می‌نماید در صورت نیاز آنان را جهت مداخلات اجتماعی، روانی و حقوقی به مراکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی و یا تیم‌های عملیات اورژانس اجتماعی (سیار) ارجاع می‌دهند. این خدمات در ۳۱ استان کشور ارایه می‌گردد و افراد می‌توانند در کل کشور در صورت نیاز به خدمات تخصصی (مرتبط با گروه‌های ذکر شده) با این شماره تماس بگیرند.

وی در خصوص خدمات سیار اورژانس اجتماعی توضیح داد: تیم تخصصی مستقر در خودرو‌های خدمات سیار اورژانس اجتماعی متشکل از مددکار اجتماعی و روانشناس، بصورت متناوب و موقت با استقرار در نقاط پر تراکم جمعیتی و آسیب زا به ارایه خدمات به افراد مشمول می‌پردازد و در صورت اعلام گزارش، جهت ارایه خدمات به محل گزارش اعزام می‌گردد. در صورت نیاز به سایر خدمات به مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، یاسایر مراکز مرتبط درون و برون سازمانی ارجاع داده می‌شوند.

وی افزود: ارائه خدمات اجتماعی – روانی به افراد در شرایط بحرانی در مواقع وقوع حوادث طبیعی (سیل، زلزله و ...) و حوادث غیر طبیعی گسترده (آتش سوزی، حوادث هوایی، جنگ و ...) در محل بروز حوادث، یکی از دیگر از فعالیت‌های مهم تیم‌های تخصصی اورژانس اجتماعی می‌باشد. تیم‌های اورژانس اجتماعی در اولین ساعات وقوع حوادث در محل حاضر شده و نسبت به ارایه خدمات روانشناختی و اجتماعی به افراد در گیر درحادثه و تیم‌های امداد رسان می‌پردازند.

برخی از اقدامات لازم جهت برون رفت از چالش‌های مرتبط با فعالیت اورژانس اجتماعی

معاون امور اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اظهار کرد: درراستای تحقق اهداف این برنامه و افزایش ضریب نفوذ خدمات تخصصی فوریتی (پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور)، ضرورت تقویت و توسعه مراکز و ایستگاه‌های اورژانس اجتماعی وجود دارد به ویژه در شهر‌های فاقد مرکز و کلان شهر‌ها وجود دارد.

سلطانی خاطر نشان کرد:توسعه و تقویت تجهیزات اورژانس اجتماعی (از جمله خودرو‌های اورژانس اجتماعی) در کشور ضروری است. تثبیت امنیت شغلی کارکنان خرید خدمات و شرکتی و جلوگیری از هدر رفت آموزش‌ها و مهارت‌های این افراد از طریق ارایه مجوز‌های خاص استخدام همچنین ارتقای همکاری‌های بین بخشی با دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط از جمله مراکز درمانی و بهداشتی، آموزش و پرورش، مراجع قضایی وانتظامی، شهرداری‌ها و مراکز و موسسات غیر دولتی فعال در حوزه حمایت از گروه‌های هدف این برنامه افزایش آشنایی شهروندان از خدمات اورژانس اجتماعی و اعلام موارد مرتبط به اورژانس اجتماعی از طریق تماس با خط ۱۲۳ و همکاری با کارشناسان جهت سرعت بخشیدن به خدمات فوریتی بخشی از اقدامات اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی است.

برچسب ها: اورژانس اجتماعی ، سازمان بهزیستی کشور ، خدمات رایگان
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان بهزیستی:
بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران دارای معلولیت هستند
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مهم‌ترین چالش افراد دارای معلولیت، حضور فعال در جامعه است
معاون سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد؛
پرداخت کمک‌هزینه تأمین وسایل توانبخشی به افراد دارای معلولیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
هیچ وقت تلفنشان پاسخگو نیست و جواب نمیدن
۰
۰
پاسخ دادن
استفاده سارقان از طلایاب کاملاً کذب است
تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران ساعت ۱۴ امروز
ادعای بازداشت محکوم علیه به دلیل تصویربرداری از خانه تخریب‌شده خود کذب محض است
«زوج‌وفرد» در تهران سراسری شد؛ حتی مجوز طرح هم جلوی جریمه را نمی‌گیرد
هوای تهران همچنان ناسالم است
جزئیات کامل تکالیف و مشمولان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
از موتورسواران تا عابران پیاده قربانیان این هفته تصادفات مرگبار پایتخت شدند
پیام کولیوند به بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب هلال احمر در روز جهانی داوطلب
محدودیت‌های ترافیکی امروز در محور‌های شمالی
برپایی بازارچه‌های شب یلدا در مناطق مختلف تهران
آخرین اخبار
آغاز رسمی عملیات اعتکاف نوجوانانه در مساجد تهران
ایجاد یک و نیم کیلومتر معبر جدید در امتداد حریم باغ راه حضرت زهرا (س)
مراحل ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ چگونه است؟
جزئیات کامل تکالیف و مشمولان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
برپایی بازارچه‌های شب یلدا در مناطق مختلف تهران
از موتورسواران تا عابران پیاده قربانیان این هفته تصادفات مرگبار پایتخت شدند
پیام کولیوند به بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب هلال احمر در روز جهانی داوطلب
طراحی ۴۶ نماد هویت بخش و مادرانه برای باغ راه حضرت زهرا
«زوج‌وفرد» در تهران سراسری شد؛ حتی مجوز طرح هم جلوی جریمه را نمی‌گیرد
تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران ساعت ۱۴ امروز
ادعای بازداشت محکوم علیه به دلیل تصویربرداری از خانه تخریب‌شده خود کذب محض است
هوای تهران همچنان ناسالم است
استفاده سارقان از طلایاب کاملاً کذب است
محدودیت‌های ترافیکی امروز در محور‌های شمالی
آغاز مرحله پنجم کالابرگ از شنبه ۱۵ آذر 
روند طرد اتباع غیرمجاز در تهران کند شده است