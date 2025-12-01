سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه گفت: نظرسنجی‌های معتبر و افکار عمومی جهانی، ایران را در جنگ ۱۲ روزه پیروز قطعی نبرد می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه در جنگ‌های جدید، جنگ روایت یک عنصر پایدار است، تصریح کرد: در جنگ اخیر عملیات رسانه‌ای کشور با موفقیت همراه بود.

وی با تأکید بر اینکه در طول جنگ ۱۲ روزه، دولت و رسانه‌های ما، به ویژه رسانه ملی، آرایش جنگی داشتند، افزود: رسانه‌های ما کاملاً تمرین کرده بودند و آمادگی داشتند که یک لحظه یا یک ثانیه صدای جمهوری اسلامی قطع نشود.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه اظهار کرد: هدف قرار گرفتن رسانه ملی توسط دشمن، خود گواه موفقیت این رسانه در مدیریت افکار عمومی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در نهایت، نظرسنجی‌های معتبر و افکار عمومی جهانی، ایران را پیروز قطعی نبرد می‌دانند، شکست رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود را قطعی و آشکار خواند.

منبع: سپاه پاسداران

برچسب ها: سخنگوی سپاه ، جنگ ۱۲ روزه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
اقدام سیاسی دولت استرالیا بدعتی خطرناک و با اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی طراحی شده است
اقدام دولت استرالیا علیه سپاه در جهت اهداف آمریکا و رژیم صهیونی است
دریادار سیاری: امنیت دریای خزر باید با تعامل کشور‌های ساحلی برقرار شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خوش به حالت
۰
۱
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۰ آذر
اراده‌ای در هیئت‌رئیسه مجلس برای استیضاح وزرا نمی‌بینم
باید تصمیمات بزرگی در ارتباط با آب، حامل‌های انرژی، منابع و مصارف گرفت
اصلاح محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش با ورود دیوان محاسبات
سخنگوی دولت: وضعیت آلودگی هوای شهر‌های کشور قابل دفاع نیست
گزارش تفریغ بودجه، یاریگر دولت در تدوین لایحه بودجه است
عارف: طرح جامعی برای افزایش تولید برق تهیه شود
ماموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری فوری روند درمان دکتر فانی
بقائی: گفت‌و‌گو با یک کشور به معنای آغاز مذاکرات نیست/ مشورت با اروپا ادامه خواهد یافت
سخنگوی سپاه: شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه آشکار بود
آخرین اخبار
رئیس‌جمهور ۴ عضو حقیقی شورای عالی نوجوانان و جوانان را منصوب کرد
سخنگوی سپاه: شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه آشکار بود
بقائی: گفت‌و‌گو با یک کشور به معنای آغاز مذاکرات نیست/ مشورت با اروپا ادامه خواهد یافت
ماموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری فوری روند درمان دکتر فانی
سخنگوی دولت: وضعیت آلودگی هوای شهر‌های کشور قابل دفاع نیست
عارف: طرح جامعی برای افزایش تولید برق تهیه شود
باید تصمیمات بزرگی در ارتباط با آب، حامل‌های انرژی، منابع و مصارف گرفت
اصلاح محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش با ورود دیوان محاسبات
گزارش تفریغ بودجه، یاریگر دولت در تدوین لایحه بودجه است
اراده‌ای در هیئت‌رئیسه مجلس برای استیضاح وزرا نمی‌بینم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۰ آذر
قالیباف: رژیم صهیونیستی و آمریکا با پیشرفت کشور‌های اسلامی مخالف هستند
پیام تسلیت رئیس‌جمهور به سقاب اصفهانی
پزشکیان: کشور‌های اسلامی شرایط را تسهیل و از پیچیده کردن مسائل پرهیز کنند
وزیر امور خارجه ترکیه با علی لاریجانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه کره جنوبی با تخت روانچی
پزشکیان: راه‌اندازی کامل سامانه رصد پروژه‌های ملی گامی مهم در راستای شفافیت است
دولت فرمایشات رهبری را پشتوانه‌ای محکم برای خود می‌داند
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی ۴۸ فقره ملک و زمین در هیات مولدسازی دارایی‌های دولت
قائم‌پناه: زمان کشف حملات سایبری به شبکه دولت، بسیار کاهش یافته است
اقدام دولت استرالیا علیه سپاه در جهت اهداف آمریکا و رژیم صهیونی است
دیدار معاون سیاسی وزیر امور خارجه عربستان سعودی با عراقچی
دیدار فیدان و قالیباف
قالیباف: از روز ششم جنگ هرجا را اراده کردیم، زدیم
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله ۹دی منصوب شد
هاکان فیدان: ترکیه معتقد به حل اختلاف ایران و غرب از مسیر دیپلماسی است
نشست خبری قالیباف سه شنبه ۱۱ آذرماه برگزار می‌شود
عراقچی: ایران و ترکیه بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تجارت دو کشور تاکید دارند
احتمال ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ تا نیمه آذر
عارف: در آستانه یک جهش دیجیتال هستیم/ اولویت امنیت سایبری با بخش خصوصی است