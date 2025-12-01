باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار علیمحمد نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه در جنگهای جدید، جنگ روایت یک عنصر پایدار است، تصریح کرد: در جنگ اخیر عملیات رسانهای کشور با موفقیت همراه بود.
وی با تأکید بر اینکه در طول جنگ ۱۲ روزه، دولت و رسانههای ما، به ویژه رسانه ملی، آرایش جنگی داشتند، افزود: رسانههای ما کاملاً تمرین کرده بودند و آمادگی داشتند که یک لحظه یا یک ثانیه صدای جمهوری اسلامی قطع نشود.
سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه اظهار کرد: هدف قرار گرفتن رسانه ملی توسط دشمن، خود گواه موفقیت این رسانه در مدیریت افکار عمومی بوده است.
وی با اشاره به اینکه در نهایت، نظرسنجیهای معتبر و افکار عمومی جهانی، ایران را پیروز قطعی نبرد میدانند، شکست رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود را قطعی و آشکار خواند.
منبع: سپاه پاسداران