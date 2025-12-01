معاون وزیر صمت گفت: طبق آمار رسمی منتشر شده از گمرک تا پایان مهرماه، حدود ۳۱ هزار خودروی ترخیص شده از گمرکات وجود دارد. همچنین، بیش از ۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید حامد عاملی معاون وزیر صمت با اشاره اینکه نظام تعرفهای که در بحث واردات خودرو ایجاد شده، دارای ویژگیهای خاصی است گفت: بخشی از خودروها که به عنوان خودروهای اقتصادی شناخته میشوند و بیشتر طبقه متوسط و پایین جامعه از آنها استفاده میکنند، با تعرفه پایینتری وارد میشوند که این اقدام به منظور کاهش هزینه و قیمت این خودروها در بازار انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین خودروهایی که خاص و لوکس هستند، با تعرفه بالاتری وارد میشوند، این سیاست به تأمین درآمدهای دولت نیز کمک میکند و منطقی به نظر میرسد.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به مصوبه هیئت دولت که در این راستا تأیید شده و بر مبنای آن، واردات خودرو در حال انجام است گفت:طبق آمار رسمی منتشر شده از گمرک تا پایان مهرماه، حدود ۳۱ هزار خودروی ترخیص شده از گمرکات وجود دارد. همچنین، بیش از ۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده و حدود ۷۵ هزار خودروی درخواست برای ثبت سفارش داریم که کارهای مربوط به این خودروها نیز تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
عاملی گفت: این نظام تعرفهای به گونهای طراحی شده است که نیازهای اقتصادی جامعه را در نظر گرفته و در عین حال به تأمین درآمدهای دولت کمک کند. با توجه به آمار موجود، روند واردات و ثبت سفارش خودروها در حال افزایش است.