معاون وزیر صمت گفت: طبق آمار رسمی منتشر شده از گمرک تا پایان مهرماه، حدود ۳۱ هزار خودروی ترخیص شده از گمرکات وجود دارد. همچنین، بیش از ۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید حامد عاملی معاون وزیر صمت با اشاره اینکه نظام تعرفه‌ای که در بحث واردات خودرو ایجاد شده، دارای ویژگی‌های خاصی است گفت:  بخشی از خودروها که به عنوان خودروهای اقتصادی شناخته می‌شوند و بیشتر طبقه متوسط و پایین جامعه از آن‌ها استفاده می‌کنند، با تعرفه پایین‌تری وارد می‌شوند که  این اقدام به منظور کاهش هزینه و قیمت این خودروها در بازار انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین خودروهایی که خاص و لوکس هستند، با تعرفه بالاتری وارد می‌شوند، این سیاست به تأمین درآمدهای دولت نیز کمک می‌کند و منطقی به نظر می‌رسد.

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت  با اشاره به مصوبه هیئت دولت  که در این راستا تأیید شده  و بر مبنای آن، واردات خودرو در حال انجام است گفت:طبق آمار رسمی منتشر شده از گمرک تا پایان مهرماه، حدود ۳۱ هزار خودروی ترخیص شده از گمرکات وجود دارد. همچنین، بیش از ۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده و حدود ۷۵ هزار خودروی درخواست برای ثبت سفارش داریم که  کارهای مربوط به این خودروها نیز تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

عاملی گفت: این نظام تعرفه‌ای به گونه‌ای طراحی شده است که نیازهای اقتصادی جامعه را در نظر گرفته و در عین حال به تأمین درآمدهای دولت کمک کند. با توجه به آمار موجود، روند واردات و ثبت سفارش خودروها در حال افزایش است.

برچسب ها: گمرک ، واردات خودرو
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
افزایش واردات خودرو حباب‌های بازار را خالی می‌کند
شرط جدید واردات خودرو‌های سنگین اعلام شد
برند‌های مجاز خودرو جهت واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شد+ لیست خودروها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای ماده ۵۰ بساط انحصار زمین را برمی‌چیند/ ماده ۵۰ قلب توسعه سکونتگاهی کشور است
علت گرانی گوشت گوسفند مشخص شد/ قیمت جو از ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است + فیلم
تجارت ایران و چین؛ موتور محرک اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها
حساب قطعه سازان کشور با ۴۰ همت شارژ شد+ فیلم
واردات و توزیع قطره چکانی برنج تاثیری در تنظیم بازار ندارد
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
۲ هزار و ۲۰۰ راس دام در اثر بیماری تب برفکی از بین رفت
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
تامین ۳۵ درصد پنبه صنعت نساجی در داخل
از سال ۹۸ حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ ماینر غیرمجاز در کشور کشف شده است
آخرین اخبار
قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۹۰ هزارتومان
قیمت خرید هرکیلو زعفران دسته از کشاورزان به ۱۴۰ میلیون تومان رسید
کارت سفید سوخت همان کارت‌های سوخت گمشده و جا مانده است
سبحانیان: با راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، بانک اطلاعاتی کشور تشکیل می‌شود
تا تابستان سال آینده ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد
۳۰ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شد/واردات خودرو‌های لوکس با تعرفه بالا
۲۰ درصد درختان جنگل الیت دچار آسیب شد
پروژه ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در مسیر احیاء و اجرا
کشاورزان با مشکل تامین سوخت رو‌به‌رو هستند
رشد ۲۰۰ درصدی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر/ ۲۵۱ میلیون صرفه‌جویی در سوخت با ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی
۸۲ درصد خاک‌های کشور کمتر از یک درصد ماده آلی دارند+ فیلم
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
آتش سوزی جنگل ها، خاک آلی کشور را از بین برد+ فیلم
حفاظت از خاک پیش نیاز امنیت غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۳ هزار مگاوات
حساب قطعه سازان کشور با ۴۰ همت شارژ شد+ فیلم
از سال ۹۸ حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ ماینر غیرمجاز در کشور کشف شده است
تامین ۳۵ درصد پنبه صنعت نساجی در داخل
تجارت ایران و چین؛ موتور محرک اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها
علت گرانی گوشت گوسفند مشخص شد/ قیمت جو از ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است + فیلم
واردات و توزیع قطره چکانی برنج تاثیری در تنظیم بازار ندارد
۲ هزار و ۲۰۰ راس دام در اثر بیماری تب برفکی از بین رفت
اجرای ماده ۵۰ بساط انحصار زمین را برمی‌چیند/ ماده ۵۰ قلب توسعه سکونتگاهی کشور است
امکان احداث و بهره‌برداری از جایگاه‌های عرضه گاز مایع فراهم شد
سیاست‌های وزارت نیرو در تخصیص آب در تناقض با خودکفایی محصولات اساسی است
رشد ۱۲ درصدی فروش واحد‌های مسکونی نسبت به سال گذشته
پایداری شرایط جوی در بسیاری از نقاط کشور / آلودگی ادامه دارد
بساط انحصار زمین از طریق ماده ۵۰ برچیده خواهد شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۹ آذرماه