فعال محیط زیست و پرنده‌شناس استان کردستان، موفق به شناسایی "بلبل زیر دم سرخ (Pycnonotus cafer) " در شهرستان سنندج شد. این گونه با تعداد 13 فرد در مناطق مختلف سنندج مشاهده و ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- شورش وهابی اظهار کرد : علاوه بر این، پرنده زیبای "پیغوی کوچک (Tachyszpiza badia) "نیز توسط همین پرنده شناس و فعال محیط زیستی به‌عنوان یک گونه جدید برای استان کردستان شناسایی شده است. این کشف اولین بار در استان صورت گرفته و اهمیت زیادی برای افزایش دانش زیستی منطقه دارد.

وی افزود:  این کشف‌ها یک رویداد مهم محیط زیستی تلقی میشود و به افزایش تنوع زیستی استان کمک کرده و همچنین ضرورت و اهمیت حفظ زیستگاه‌های طبیعی برای حمایت از حیات وحش و گونه‌های نادر را بیشتر نمایان می سازد.

فعال محیط زیست و پرنده‌شناس استان کردستان گفت:  تلاش های مستمر در این زمینه می‌تواند به‌طور مؤثری به حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی و گسترش جمعیت‌های محلی این پرندگان کمک کند.

لازم به ذکر است "بلبل زیر دم سرخ" به عنوان گونه‌ای غیربومی شناخته می‌شود، و دلایل زیست این پرنده در زیستگاههای سنندج، نیازمند بررسی بیشتر و مداوم است؛ تا تأثیرات منفی احتمالی بر تنوع زیستی و اکوسیستم‌های طبیعی شناخته شود.

