نمایندگان اهل سنت در عراق نام ۶ تن از چهره‌های سیاسی خود را برای بررسی‌های اولیه در صورت نامزدی برای ریاست پارلمان اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شورای سیاسی ملی عراق که نماینده نیرو‌های سیاسی سنی است امروز دوشنبه، ۶ نام را برای سمت ریاست پارلمان این کشور در مرحله آینده مشخص کرده است.

به گفته عمار العزاوی، عضو ائتلاف حاکمیت، نام‌های مورد بررسی عبارتند از: محمد الحلبوسی، ثابت العباسی، سالم العیساوی، محمود القیسی، محمد تمیم و مثنی السامرایی.

العزاوی در بیانیه‌ای مطبوعاتی خاطرنشان کرد که «این نام‌ها هنوز به طور رسمی و با جزئیات مورد بحث قرار نگرفته‌اند و روند کار فراتر از مذاکرات اولیه پیش نرفته است. ممکن است بر سر نامی خارج از این نامزد‌ها توافق حاصل شود.»

او در پایان افزود: توافق نهایی این خواهد بود که با یک نامزد واحد برای تسریع روند و تعیین رئیس پارلمان پیش برویم.

براساس ساختار قدرت در عراق نخست‌وزیر از میان شیعیان، رئیس پارلمان از میان سنی‌ها و رئیس‌جمهور که نقشی تشریفاتی دارد از میان کردها انتخاب می‌شود. 

در همین راستا عامر فائز، رئیس ائتلاف التصمیم به رسانه‌ها گفت: دوشنبه ۱ دسامبر، رهبران چارچوب هماهنگی شیعه برای گفت‌وگو در خصوص برخی مسائل روز نشست برگزار می‌کنند که برجسته‌ترین آنها موضوع تعیین شخصی به عنوان نامزد برای احراز سمت‌ نخست‌وزیری است.

او پیشبینی کرد که کمیته ویژه انتخاب نخست‌وزیر در چارچوب هماهنگی در مدت دو هفته کارهایش را به پایان برساند و نامزد نهایی را معین کند.

