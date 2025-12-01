باشگاه خبرنگاران جوان - رضا زنده دل، شهردار لاهیجان در آیین نامگذاری «خیابان چای» با اشاره به سابقه این شهر در صنعت چای کشور گفت: با توجه به پلاک کوبی لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران در دوره ششم شورای اسلامی شهر، نامگذاری این خیابان نیز با هدف پاسداشت هویت تاریخی این شهر انجام شده است.

او با اشاره به اینکه پیش از این نیز، میدان ورودی شهر لاهیجان به نام «میدان چای» نامگذاری شده بود، افزود: چای بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ، فرهنگ و اقتصاد لاهیجان است.

پس از پایان این مراسم حاضران با حضور در مزار کاشف السلطنه به مقام پدر چای ایران ادای احترام کردند.

منبع: صداوسیما