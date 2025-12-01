حد فاصل میدان کاشف السلطنه تا بام سبز لاهیجان و باغ‌های چای این شهر به نام «خیابان چای» نامگذاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا زنده دل، شهردار لاهیجان در آیین نامگذاری «خیابان چای» با اشاره به سابقه این شهر در صنعت چای کشور گفت: با توجه به پلاک کوبی لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران در دوره ششم شورای اسلامی شهر، نامگذاری این خیابان نیز با هدف پاسداشت هویت تاریخی این شهر انجام شده است.

او با اشاره به اینکه پیش از این نیز، میدان ورودی شهر لاهیجان به نام «میدان چای» نامگذاری شده بود، افزود: چای بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ، فرهنگ و اقتصاد لاهیجان است. 

پس از پایان این مراسم حاضران با حضور در مزار کاشف السلطنه به مقام پدر چای ایران ادای احترام کردند.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: کاشف السلطنه ، صنعت چای
خبرهای مرتبط
پرداخت تسهیلات جاری برای نگهداری باغ‌های چای کشور
آغاز خرید تضمینی برگ‌های زمردین چای در گیلان
آغاز پرداخت تسهیلات کم بهره به چایکاران و کارخانه‌داران شمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرثیه‌ای برای بلبل گیلان که در فصل خزان خاموش شد
آخرین اخبار
مرثیه‌ای برای بلبل گیلان که در فصل خزان خاموش شد
استفاده برخی وزارتخانه‌ها از چای انگلیسی توهین به تولید داخلی است
ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای سال زراعی آینده در گیلان
تداوم فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی گیلان تا پایان هفته
تماس‌های جعلی با عنوان صداوسیما و پشتیبانی بانک
اجرای طرح‌های جامع در محلات حاشیه‌نشین منبع تولید ثروت است
انتشار مجموعه شعر درباره دفاع مقدس ۱۲ روزه