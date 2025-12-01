باشگاه خبرنگاران جوان - احمد انارکی محمدی، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ضمن قدردانی از اقدامات مجموعه ثبت در همراهی با طرحهای شهرداری اظهار داشت: با وجود گستردگی مأموریتها در حوزه املاک، همکاریهای سال جاری در حوزه صدور اسناد تک برگی، موجب صدور ۱۰۰۰ فقره اسناد تکبرگی به نام شهردای تهران شد که در نهایت از ابتدای این دوره از مدیریت شهری تاکنون ۲۸۰۰ فقره سند تک برگ به نام شهرداری صادر شد؛ با این وجود برخی از پروژههای بزرگ مقیاس نیازمند تلاش و تعامل بیشتر این دو نهاد جهت صدور اسناد مالکیت آنها است.
وی افزود: شهرداری در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوسهای برقی از محل مولد سازی املاک و مبلغی بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان برای آزادسازی معارضین ابر پروژههای عمرانی نظیر اتوبان یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید شوشتری، شهید بروجردی صرف نمود که با توافقات صورتگرفته با نهادها، نیروهای مسلح و اشخاص حقیقی و حقوقی، بخش مهمی از آنها تعیینتکلیف و آماده بهره برداری شده است.
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران همچنین بر نقش سامانه جامع نوین املاک در یکپارچهسازی دادههای ملکی، افزایش شفافیت و پیشگیری از چالشهای آینده تاکید کرد و طرفین با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین و اصلاح ساختارها، بر تداوم جلسات مشترک و توسعه همکاریها تأکید کردند و اعلام شد که اجرای مدلهای موفق، از جمله طرحهای پایلوت در مشهد، در برخی مناطق تهران دنبال خواهد شد.
در ادامه این نشست محمد افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران از وضعیت ثبت رسمی املاک شهرداری و چالشهای مرتبط با آن سخن گفت و با اشاره به اینکه عملکرد این حوزه نسبت به گذشته بهبود یافته است، تأکید کرد: پیچیدگی پارسلبندی در تهران، روند ثبت را دشوار کرده و لازم است اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با همکاری شهرداری، اداره ثبت و دستگاه قضائی شتاب گیرد.
در خاتمه این هم اندیشی، تفاهم نامهای فی مابین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در راستای اجرای قانون جامع حد نگار و آئین نامه اجرایی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به منظور تکمیل سامانههای اطلاعات مکانی و شناسایی اراضی و ارتباطات دوجانبه الکترونیکی و برخط منعقد شد.
