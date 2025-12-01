سرمربی تیم ملی تکواندوی زیر ۲۱ سال بانوان ایران، با بیان اینکه تیمی کم تجربه را در اختیار داریم، گفت: با این که تیم جوانی داریم، اما به تمام بازیکنانم ایمان دارم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهروز ساعی پیش از آغاز مسابقات جهانی تکواندوی زیر ۲۱ سال در کنیا گفت:ملی پوشان با بدن‌های عالی و سرحال به کنیا آمده‌اند. برخی نفرات نتوانستند کادر فنی را از لحاظ فنی قانع کنند و برای همین با ۶ ورزشکار به جهانی زیر ۲۱ سال آمدیم و در دو وزن نماینده نداریم.

او افزود: نفراتمان جوان هستند، اما ۱۰۰ درصد به تیم مان ایمان داریم و نمی‌خواهیم فشاری رویشان باشد.

سرمربی تیم ملی تکواندوی زیر ۲۱ سال بانوان ایران، گفت:  مبینا نعمت زاده نفر با تجربه تیم ماست. امیدوارم در جهانی اتفاقات خوبی برای هر دو تیم ما بیفتد.

Germany
امید
۰۰:۴۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اونقدر آزمون و خطا کن تا بلاخره صاحب جایگاه بشی...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۹:۲۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خانم ساعی هم خودت و هم شاگرد شما خانم نعمت زاده بیمار هستید اول خودتان را درمان کنید بعد دنبال ورزش باشید .واقعا حال مردم از شما دو نفر بهم می خورد.
۰
۰
پاسخ دادن
