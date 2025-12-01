سرمربی تیم ملی تکواندوی زیر ۲۱ سال بانوان ایران، با بیان اینکه تیمی کم تجربه را در اختیار داریم، گفت: با این که تیم جوانی داریم، اما به تمام بازیکنانم ایمان دارم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهروز ساعی پیش از آغاز مسابقات جهانی تکواندوی زیر ۲۱ سال در کنیا گفت:ملی پوشان با بدن‌های عالی و سرحال به کنیا آمده‌اند. برخی نفرات نتوانستند کادر فنی را از لحاظ فنی قانع کنند و برای همین با ۶ ورزشکار به جهانی زیر ۲۱ سال آمدیم و در دو وزن نماینده نداریم.

او افزود: نفراتمان جوان هستند، اما ۱۰۰ درصد به تیم مان ایمان داریم و نمی‌خواهیم فشاری رویشان باشد.

سرمربی تیم ملی تکواندوی زیر ۲۱ سال بانوان ایران، گفت: مبینا نعمت زاده نفر با تجربه تیم ماست. امیدوارم در جهانی اتفاقات خوبی برای هر دو تیم ما بیفتد.

منبع: ایسنا