هواشناسی مازندران درباره فعالیت سامانه بارشی و احتمال آبگرفتگی هشدار نارنجی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: با فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت چهارشنبه ۱۲ آذر تا صبح پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در سطح استان، بارش باران (گاهی رگبار و رعدوبرق)، وزش باد نسبتا شدید موقتی، کاهش دما (مناطق ساحلی و جلگه‌ای بین ۴ تا ۶ درجه و در ارتفاعات بین ۷ تا ۱۰ درجه) و در مناطق کوهستانی بارش برف خواهیم داشت.

آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیان، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، اختلال در تردد، ریزش‌سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی از پیامد‌های فعالیت این سامانه در مازندران است.

توصیه می‌شود پاک‌سازی کانال‌های هدایت آب در سطح شهرها، عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، محکم نمودن سازه‌های کم مقاوم و سست بنیان، احتیاط هنگام تردد در جاده‌ها و محور‌های کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف کشاورزی گلخانه‌داران، دامداران، باغداران و؛ و سایر اقدامات پیشگیرانه مدنظر قرار دهند.

منبع:هواشناسی مازندران

