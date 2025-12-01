همزمان با اتمام مهلت وکالتی کردن خودروهای وارداتی امکان ثبت نام خودروهای وارداتی از ۱۵ آذر ماه در سامانه فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مهلت وکالتی کردن حسابها برای خودروهای وارداتی و واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به حساب، ساعت ۱۴ امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه به اتمام رسید. پیگیریها حاکی از آن است که این مهلت تمدید نخواهد شد.
براساس این گزارش، پس از وکالتی کردن حساب لغایت روز شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۵، امکان ثبتنام و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان موجود در لیست مجاز، از طریق سامانه رسمی واردات خودرو به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.
گفتنی است طبق اعلام سامانه واردات خودرو، تمامی قیمتهای مندرج در جدول، قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینههای بعد از ترخیص از جمله بیمه شخص ثالث، شمارهگذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و سایر هزینهها به قیمتهای مذکور اضافه میشود.
شرکتهای عرضهکننده موظفاند در تمامی فروشها، ضوابط و روشهای مندرج در ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامهریزیها و اقدامات انجامشده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام کنند.
همچنین مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعملهای قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضهکننده خواهد بود.
متقاضیان نیز باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیهها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را بهطور کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط تلقی میشود و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد شد.
شایان ذکر است متقاضیانی که در ۲۴ ماه گذشته در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برنده شدهاند، مجاز به ثبتنام و شرکت در قرعهکشی جدید نیستند.