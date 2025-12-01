باشگاه خبرنگاران جوان - دربی تیم‌های استقلال و پرسپولیس جمعه ۱۴ آذر در اراک برگزار می‌شود و این در حالی است که هر دو تیم ۲ مهره تاثیرگذار خود را در اختیار ندارند.

با تصمیم ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال، به دلیل بازی‌های فشرده دو هفته اخیر، تمرین امروز (دوشنبه) این تیم برگزار نمی‌شود و بازیکنان به استراحت می‌پردازند.

مهران احمدی هافبک استقلال هم که روز گذشته مصدوم شد و جای خود را به اسماعیل قلی‌زاده داد، امروز از پای مصدومش MRI می‌گیرد. طبق بررسی اولیه، مصدومیت این بازیکن خیلی جدی نیست و به احتمال زیاد به دربی می‌رسد.

منیر الحدادی و دوکنز نازون دیگر مصدومان استقلال هستند که به دربی نمی‌رسند. الحدادی در بازی با الوصل دچار مصدومیت همسترینگ شده بود. نازون نیز در اردوی تیم ملی هائیتی آسیب دید و به همین خاطر در بازی‌های اخیر آبی‌پوشان حضور نداشته است.

از سوی دیگر پرسپولیس به جز باکیچ تمامی نفرات را برای بازی در اختیار دارد.