باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تداوم وضعیت آلودگی هوا، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران عصر امروز ساعت ۱۴ جلسهای اضطراری برگزار میکند که در آن نمایندگان ادارات کل هواشناسی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاهها و دستگاههای امدادرسان حضور دارند.
شاخص آلودگی هوا هماکنون میانگین ۱۵۴ را به ثبت رسانده است؛ این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص آلایندگی «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» ۱۵۸ بوده است.
مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران پس از برگزاری جلسه و اعلام استانداری تهران متعاقباً اعلام میشود.
منبع: ایسنا