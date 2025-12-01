در پی تداوم آلودگی هوا در پایتخت جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران ساعت ۱۴ امروز بعدازظهر به ریاست استاندار تهران و با حضور دستگاه‌های مسئول و امدادرسان تشکیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تداوم وضعیت آلودگی هوا، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران عصر امروز ساعت ۱۴ جلسه‌ای اضطراری برگزار می‌کند که در آن نمایندگان ادارات کل هواشناسی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های امدادرسان حضور دارند.

شاخص آلودگی هوا هم‌اکنون میانگین ۱۵۴ را به ثبت رسانده است؛ این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص آلایندگی «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» ۱۵۸ بوده است. 

مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران پس از برگزاری جلسه و اعلام استانداری تهران متعاقباً اعلام می‌شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: کارگروه اضطرار آلودگی هوا ، استانداری تهران
Iran (Islamic Republic of)
یاس
۱۶:۱۱ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
علی برکت الله!!!!!!!!!!! فکر نمی کنید هنوز زوده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
سلام . شهرستان دماوند . رودهن حتی آبعلی هم هوا آلوده است ، لطفاً همه جوانب را در نظر بگیرید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نیما
۱۴:۲۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
سلام
امیدوارم مدارس و دانشگاه ها رو تعطیل کنن چون واقعا دیگه نفس کشیدن برام سخت شده
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نیما
۱۴:۲۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
سلام
امیدوارم مدارس و دانشگاه ها رو تعطیل کنن چون واقعا دیگه نفس کشیدن برام سخت شده
۰
۷
پاسخ دادن
