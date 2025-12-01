باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|خودرو
|قیمت به تومان
|پژو پارس XU7P 1403
|۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار
|
۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار
|۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار
|۱،۰۵۵،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار
|۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار
|۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار
|۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۱۸۵،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار
|۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰
|پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰