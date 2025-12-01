جانشین فرمانده کل انتظامی، در هفتاد و سومین کمیسیون عملیات فراجا بر اهمیت حساسیت و توسعه پلیس راه آهن کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتاد و سومین کمیسیون عملیات فراجا فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی ویژه پلیس راه آهن کشور به ریاست سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با حضور جبار ذاکری، مدیر عامل راه آهن کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

سردار رضایی در جمع بندی این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: پلیس راه آهن کشور به عنوان یکی از پلیس‌های تخصصی در زیر مجموعه فرماندهی انتظامی و حفاظتی فراجا و گستردگی وسعت آن در سطح کشور از حساسیت و اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور جایگاه پلیس راه آهن کشور را بسیار حساس و مهم ارزیابی کرد و گفت: به همین دلیل کمیسیون عملیات فراجا که از بالاترین سطوح جلسات در سازمان انتظامی است در اینجا برگزار شده است.

این مقام ارشد انتظامی کشور با اشاره به گزارش ارائه شده سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا و سردار جمشید محبت خانی، رئیس پلیس راه آهن کشور درخصوص گسترش و توسعه راه آهن و حمل و نقل ریلی طی سال‌های اخیر و برنامه ریزی‌های آتی درخصوص ادامه این روند، ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات انجام شده توسط این پلیس تخصصی، تصریح کرد: البته با توجه به گزارش‌های ارائه شده نیاز به بازنگری و برنامه ریزی در زمینه توسعه موازی و پایاپای پلیس راه آهن با مجموعه راه آهن بیش از پیش احساس می‌شود لذا باید با کار کارشناسانه و دقت کافی نسبت به پیش بینی هدفمند، طراحی و برنامه ریزی در زمینه ساختار و سازمان این مجموعه وزین متناسب با گسترش حوزه ریلی کشور و مأموریت‌های جدید پیش رو اقدام شود.

وی از راه آهن به عنوان امن‌ترین بخش از نظر جابه جایی مسافر و بار در حوزه حمل و نقل یاد و بر به‌روز‌رسانی و بهره گیری از تجهیزات نوین در جهت بهبود عملکرد، ارتقا و تسهیل در جهت تأمین، حفظ و ارتقا امنیت و همچنین خدمات رسانی بهینه به مردم تاکید کرد.

سردار رضایی با بیان اینکه پلیس راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اجرای طرح‌هایی مانند هم قطار در راستای ملموس‌تر شدن ارتقا امنیت در جامعه گام مهمی برداشته است، خاطر نشان ساخت: مأموران پلیس راه آهن جزو سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شوند که شبانه روز در حال خدمات رسانی به مردم هستند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر اینکه بالاترین سرمایه سازمانی، نیروی انسانی است در زمینه ترویج و تبیین فرهنگ سازمانی، یادآور شد: همانطور که می‌دانید فرهنگ سازمانی با مولفه‌هایی نظیر: خود را ندیدن، مثبت گرایی، قناعت، اخلاص، داشتن روحیه برادری، تعصب به لباس انتظامی، وطن دوستی باید در رفتار و عمل مان نمود داشته باشد تا به سایرین نیز منتقل و گسترش یابد که در این صورت فرهنگ سازی صورت گرفته است.

این مقام ارشد انتظامی، تصریح کرد: مبحث آموزش به قدری مهم است که باید به طور مستمر به‌روز‌رسانی و با توجه به نوع مأموریت‌های سازمانی تبیین شود تا مؤثر و کاربردی باشد لذا باید همواره به این مهم توجه ویژه‌ای شود.

وی از پیش بینی به عنوان راهکاری برای پیشگیری در زمینه مقابله با تهدید یاد کرد و بیان داشت: با بررسی، رصد، شناسایی و برآورد‌های اطلاعاتی است که می‌توان نسبت به پیش بینی تهدید و وقوع جرم و پیشگیری و مقابله با آن پرداخت.

جبار ذاکری مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌ها و زحمات پلیس در برقراری نظم و امنیت، راه آهن و پلیس راه آهن را مجموعه‌ای منسجم دانست و گفت: پلیس راه آهن به خصوص طی یک سال اخیر پر رنگ‌تر از گذشته فعالیت‌های جدی و مهمی در جهت حفظ و تأمین نظم و امنیت حتی فراتر از وظایف خود انجام داده که جا دارد از همه عزیزان در این خصوص تشکر و قدردانی کنم و برای همه این بزرگواران از پروردگار منان آرزوی توفیق روز افزون دارم.

گفتنی است در این جلسه، سردار بنی اسدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا نیز گزارشی از مجموعه فعالیت‌های پلیس راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی یک سال اخیر ارائه و به مباحثی نظیر تاریخچه، اختیارات قانونی، رسالت و مأموریت‌های این مجموعه اشاره کرد.

لازم به ذکر است، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان این جلسه با اهدای لوح از تلاش هشت ماهه سردار جمشید محبت خانی، رئیس پلیس راه آهن کشور تقدیر به عمل آورد.

منبع: مهر 

