سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از مرگ یک اپراتور جرثقیل در حادثه‌ای صبح امروز در خیابان شریعتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۸:۴۷ صبح امروز حادثه مربوط به یک دستگاه جرثقیل در خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان صدر و خیابان میرزاپور، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه محل حادثه مربوط به ساختمانی در مرحله پایانی ساخت بود، افزود: یک جرثقیل ۲۵ تنی در مقابل این ساختمان مستقر شده بود تا پالت‌های شیشه را جابه‌جا کند. اپراتور جرثقیل در حال استقرار دستگاه و زدن جک‌ها بود که جرثقیل بنا به دلایلی که باید بررسی شود، ناگهان به حرکت درآمد.

ملکی ادامه داد: راننده قصد داشت خودرو را متوقف کند، اما به دلیل برخورد جرثقیل با موانع و بخش‌هایی از سازه، دچار حادثه شد و متأسفانه هنگام تحویل به عوامل اورژانس، مرگ وی تأیید شد.

به گفته سخنگوی آتش‌نشانی، جرثقیل در مسیر حرکت ناگهانی خود با دو پالت شیشه که قرار بود توسط همین دستگاه جابه‌جا شود برخورد کرد. همچنین یکی از جک‌های جرثقیل با دیوار ساختمان برخورد کرده و خسارتی جزئی به دیوار وارد کرد.

ملکی اضافه کرد: در جریان این حادثه، دو خودروی سواری شامل یک دستگاه اف‌اِم‌سی و یک دستگاه پراید نیز دچار خسارت شدند. در نهایت، جرثقیل پس از برخورد با یکی از خودرو‌ها متوقف شد.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل و خارج‌کردن اپراتور از کابین، وی را به عوامل اورژانس تحویل دادند، اما متأسفانه جان باخته بود. عملیات در ساعت ۹:۵۰ به پایان رسید.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران با اشاره به خطرات جدی کار با جرثقیل‌ها گفت: یکی از تهدید‌های جدی برای اپراتور‌های جرثقیل، حرکت ناگهانی دستگاه به دلیل نقص فنی یا عدم مهار صحیح است. اگر سطح شیب‌دار باشد، باید حتماً از موانع مخصوص که اصطلاحاً «دنده» نامیده می‌شود، استفاده شود.

ملکی تأکید کرد: اپراتور‌ها باید پیش از آغاز عملیات از سلامت بخش‌هایی مانند ترمز دستی و سیستم‌های نگه‌دارنده اطمینان کامل داشته باشند تا از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.

