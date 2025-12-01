باشگاه خبرنگاران جوان - امین‌نیاکان گفت: با تلاش کارشناسان اداره دندان‌پزشکی معاونت درمان و بازرسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، این مراکز متخلف شناسایی و تعطیل شدند.

او افزود: افرادی که در این مرکز به عنوان دندانپزشک فعالیت می‌کردند، فاقد هرگونه تحصیلات مرتبط و دانش تخصصی برای ارائه خدمات دندانپزشکی بودند.

نیاکان با تأکید بر استمرار پیگیری و برخورد با متخلفان، تصریح کرد: با تلاش کارشناسان اداره نظارت معاونت درمان و بازرسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، طی دو هفته گذشته در سطح شهر شیراز، ۸ مرکز غیرمجاز شناسایی و تعطیل شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از عموم مردم درخواست کرد تا همواره پیش از دریافت هرگونه خدمات درمانی، از اعتبار و مجوز پزشک و مرکز درمانی خود اطمینان حاصل کرده و هرگونه تخلف درمانی را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۸۱۹ و ۱۹۰ گزارش دهند.

منبع: علوم پزشکی شیراز