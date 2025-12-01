وزیر امور خارجه کشورمان با مرور اقدامات و مواضع آمریکا و سه کشور اروپایی، گفت: این آمریکاست که باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز -دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴- در تماس تلفنی با «توشیمیتسو موتهگی» وزیر امور خارجه ژاپن، درباره آخرین تحولات دوجانبه و مسائل بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه ایران با مروری بر آخرین روندهای مرتبط با برنامه هستهای ایران و اقدامات و مواضع آمریکا و سه کشور اروپایی، تصریح کرد: این آمریکاست که باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد.
وزیر خارجه ژاپن نیز با تأکید بر تعهد ژاپن به ایفای نقش سازنده در تقویت صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا، از ابتکارهای سیاسی برای حلوفصل مسائل منطقهای و بینالمللی استقبال کرد و بر حمایت کشورش از راهحلهای سیاسی تأکید کرد.
دو وزیر همچنین آخرین وضعیت همکاریهای دوجانبه، مسائل کنسولی و موضوعات انساندوستانه میان دو کشور را بررسی کرده و بر ضرورت تداوم رایزنیها و مشورتهای منظم با هدف تقویت روابط سنتی و دوستانه ایران و ژاپن تأکید کردند.