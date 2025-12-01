سلحشور گفت: مواجهه مستقیم با حوادث و بحران‌های دسته جمعی موجب شده که سازمان پزشکی قانونی ایران از نظر تجربه میدانی به یکی از نهاد‌های برجسته منطقه تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک سلحشور معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی صبح امروز دوشنبه دهم آذرماه در افتتاحیه برنامه دوره مشترک پیکرشناسی پزشکی قانونی که با همکاری دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، ویژه کارشناسان پزشکی قانونی برگزار شد، گفت: امروز کارگاه تخصصی مدیریت اجساد با حضور متخصصان برجسته بین‌المللی و پزشکان قانونی کشور آغاز می‌شود که موضوع آن مدیریت اجساد در حوادث جمعی به عنوان یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های مدیریت بحران است و نقش آن در تأمین کرامت انسانی، آرامش خانواده‌ها و دقت در روند‌های قضایی کاملاً تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به حضور و نقش پزشکی قانونی در حوادث و بحران ها، تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته با تجربه مستقیم در برخی از بزرگ‌ترین حوادث ملی، به دانش و توان میدانی قابل‌توجهی در این زمینه دست یافته است که طیف وسیعی از حوادث طبیعی، صنعتی و سوانح بزرگ را شامل می‌شود.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان به برخی از مهم‌ترین حوادث سال‌های گذشته و تجارب پزشکی قانونی در این حوادث اشاره کرد و گفت: زلزله بم (۱۳۸۲) که نقطه عطفی در توسعه روش‌های نوین شناسایی بود؛ زلزله کرمانشاه (۱۳۹۶) که با حجم گسترده و پراکندگی مکانی بالا مواجه بودیم؛ حادثه سقوط هواپیمای تهران–یاسوج و سانحه هواپیمای اوکراینی که نیازمند دقیق‌ترین استاندارد‌های آزمایشات ژنتیک، مستندسازی و پاسخگویی بین‌المللی بود.

آمادگی پزشکی قانونی برای اعزام متخصصان خود به کشور‌های منطقه برای آموزش

سلحشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همکاری با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، هم‌افزایی علمی و ارتقای استاندارد‌های ملی است، تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با همکاری نزدیک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، متخصصان مجرب خود را برای آموزش، تدریس و انتقال تجربیات عملی به کشور‌های منطقه و سایر کشور‌ها معرفی و اعزام کند.

وی اظهار داشت: توانمندی و دانش بالای پزشکی قانونی ایران در مدیریت اجساد در حوادث و بحران‌های دسته جمعی بر پایه سه مؤلفه تجربه مستقیم و گسترده در مدیریت حوادث پیچیده، توان علمی بالا در حوزه‌های آسیب‌شناسی، دندان‌پزشکی قانونی، آنتروپولوژی و ژنتیک و زیرساخت‌های استاندارد آزمایشگاهی و پروتکل‌های عملیاتی روزآمد شکل گرفته که بسیار ارزشمند است.

سلحشور ابراز امیدواری کرد همکاری‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان پزشکی قانونی ایران به تقویت ظرفیت‌های مشترک، توسعه دوره‌های آموزشی بین‌المللی و افزایش آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها در سطح منطقه‌ای و جهانی منجر شود.

وی همچنین برگزاری این کارگاه را فرصتی برای هم افزایی دانش و تجارب و ارتقای ظرفیت‌های ملی دانست و افزود: حضور فعال پزشکان قانونی در این دوره، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت علمی و عملی این برنامه خواهد داشت.

گفتنی است این دوره آموزشی با حضور استادانی از سازمان پزشکی قانونی کشور و با حضور کارشناسان حوزه تشریح سازمان از دهم تا دوازدهم آذرماه در تهران برپاست.

برچسب ها: پزشکی قانونی ، بحران
