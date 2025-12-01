کارشناس اقتصادی گفت: اجرای این طرح زمینه ساز برقراری عدالت مالیاتی و شفافیت در این حوزه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین محمدی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص مالیات بر سوداگری اظهار داشت: مالیات بر سوداگری (یا مالیات بر درآمد سرمایه) نوعی مالیاتی است که بر درآمد ناشی از خرید و فروش دارایی‌ها، مانند سهام، املاک و مستغلات و سایر دارایی‌های مالی، وضع می‌شود. این مالیات معمولاً به درصدی از سود خالص حاصل از این فعالیت‌ها تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه اجرای مالیات بر سوداگری نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت اقتصادی و از سوی دیگر فرار مالیاتی و برقراری شفافیت عدالت مالیاتی در کشور دارد و باعث می شود که بساط سفته بازی در این حوزه برچیده شود.

او اظهار کرد: این نوع مالیات بر سودی که از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به دست می‌آید، اعمال می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما یک ملک را خریداری کرده‌اید و بعد از چند سال آن را با سود می‌فروشید، این سود مشمول مالیات خواهد بود .

او با اشاره به اینکه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بسیاری از کشورهای خارجی در حال اجرا است گفت: نرخ مالیات بر سوداگری معمولاً به کشور و نوع دارایی بستگی دارد. برای مثال: در برخی کشورها، نرخ مالیات بر سود سرمایه ممکن است بین ۱۵ درصد تا ۳۰ درصدباشد.

وی اظهار داشت:برخی کشورها نیز ممکن است معافیت‌هایی برای سودهای کوچک‌تر یا دارایی‌هایی که برای مدت طولانی نگه‌داری شده‌اند، در نظر بگیرند.

 این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه  مالیات بر سوداگری یک ابزار مالیاتی مهم است که به دولت‌ها کمک می‌کند تا از فعالیت‌های اقتصادی درآمد کسب کنند گفت: آگاهی از قوانین و نرخ‌های مالیاتی در کشور خود می‌تواند به شما کمک کند تا در برنامه‌ریزی مالی خود بهتر عمل کنید. 

او توضیح داد: طبق قانون باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری  یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که خود نقش بسیار موثری در برقراری عدالت مالیاتی در کشور  دارد و می‌تواند بازار را به سمت رونق هدایت کند.

