باشگاه خبرنگاران جوان - براساس تصمیم کمیسیون امنیت ورزش استان مرکزی ۸۶۰۰ تماشاگر در دیدار پرسپولیس - استقلال در ورزشگاه حضور خواهند داشت. ۱۶۰۰ بلیت به بانوان تماشاگر اختصاص داده شده که هر تیم ۸۰۰ تماشاگر خانم در ورزشگاه خواهد داشت.
۷ هزار بلیت هم برای آقایان تماشاگر در نظر گرفته شده که سهم هر تیم ۳۵۰۰ تماشاگر است.
مقرر شد در این مسابقه ۸۰ عکاس و ۳۰ خبرنگار در ورزشگاه حاضر شوند که این نفرات با نظارت مدیر روابط عمومی وامور فرهنگی سازمان لیگ از بین اهالی رسانه که در سامانه معرفی شده ثبت نام کردهاند انتخاب خواهند شد.