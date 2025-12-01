باشگاه خبرنگاران جوان - در یک برنامه دوستانه و پرانرژی، تیم ملی پارا شنانابینایان جوانان اعزامی به مسابقات پارآسیایی امارات با بازیکنان تیم پرسپولیس در مجموعه ورزشی آزادی در جریان برگزاری اردو دیدار کردند. این حضور صمیمانه با هدف ایجاد انگیزه، تبادل تجربه و حمایت از ورزشکاران نابینا وکم بینا برگزار شد.

در حاشیه این دیدار، افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، با قدردانی از تلاش و پشتکار بازیکنان پارا شنا نابینایان جوانان، برای آنان آرزوی موفقیت و درخشش در میادین بین‌المللی کرد و بر اهمیت روحیه، اراده و امید در مسیر ورزش حرفه‌ای تأکید داشت.

این برنامه با استقبال گرم بازیکنان دو تیم و فضایی آکنده از احترام، همدلی و شور ورزشی به پایان رسید.