رئیس پلیس فتای گیلان از افزایش کلاهبرداری سایبری با شگرد فروش حواله خودرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر، رئیس پلیس فتای استان گیلان با اشاره به افزایش سوءاستفاده از نیاز شهروندان جهت خرید حواله خودرو گفت: این افراد با ارسال پیام‌هایی حاوی لینک جعلی یا بدافزار، کاربران را به نصب برنامه‌های مخرب ترغیب و اقدام به سرقت اطلاعات و خالی کردن حساب بانکی آنان می‌کنند.

او با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان افزود: به هیچ عنوان نباید برنامه‌ها یا اپلیکیشن‌ها را از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی و لینک‌های ناشناس، با هر عنوانی نصب کرد؛ زیرا مهمترین ابزار نفوذ مجرمان سایبری همین فایل‌های آلوده است.

رئیس پلیس فتای گیلان تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند تا از بروز خسارات مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان