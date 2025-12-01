باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام رئیسجمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دختر عزیزم سرکار خانم آتوسا گلشادنژاد
درخشش مقتدرانه شما و کسب مدال طلای ارزشمند در رقابتهای جهانی قاهره و نیز ثبت نخستین طلای بانوان کاراته ایران در مسابقات جهانی بزرگسالان، افتخاری بزرگ و تاریخی برای مردم شریف کشورمان است.
این موفقیت، نمادی روشن از توانمندی، تلاش و همت والای بانوان ایرانی است که همواره در عرصههای مختلف، شایستگیهای خود را برای ایستادن در بالای سکوهای جهانی ثابت کردهاند.
اینجانب ضمن قدردانی از زحمات مربیان، کادر فنی و خانواده محترمتان، این قهرمانی غرورآفرین را به ملت بزرگ ایران تبریک میگویم و برای شما و همه ورزشکاران پرتلاش کشورمان، آرزوی تندرستی، سربلندی و درخشش روزافزون در میادین ورزشی را دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران