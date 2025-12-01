رئیس‌جمهور کشورمان کسب مدال طلای بانوی کاراته‌کای ایران در مسابقات جهانی قاهره را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:‌

بسم الله الرحمن الرحیم

دختر عزیزم سرکار خانم آتوسا گلشادنژاد

درخشش مقتدرانه شما و کسب مدال طلای ارزشمند در رقابت‌های جهانی قاهره و نیز ثبت نخستین طلای بانوان کاراته ایران در مسابقات جهانی بزرگسالان، افتخاری بزرگ و تاریخی برای مردم شریف کشورمان است.

این موفقیت، نمادی روشن از توانمندی، تلاش و همت والای بانوان ایرانی است که همواره در عرصه‌های مختلف، شایستگی‌های خود را برای ایستادن در بالای سکو‌های جهانی ثابت کرده‌اند.

اینجانب ضمن قدردانی از زحمات مربیان، کادر فنی و خانواده محترمتان، این قهرمانی غرورآفرین را به ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم و برای شما و همه ورزشکاران پرتلاش کشورمان، آرزوی تندرستی، سربلندی و درخشش روزافزون در میادین ورزشی را دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، دختر کاراته کا
خبرهای مرتبط
پزشکیان: با تکیه بر اراده و پشتکار افراد دارای معلولیت و همه مردم ایران ایستاده‌ایم
رئیس کل سازمان نظام پزشکی از سوی رئیس‌جمهور منصوب شد
ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت اندونزی/ اعلام آمادگی همه‌جانبه ایران برای کمک‌رسانی به مردم مناطق آسیب‌دیده
پزشکیان: نخبه‌ها بدون مهارت کار گروهی موفق نمی‌شوند
رئیس‌جمهور ۴ عضو حقیقی شورای عالی نوجوانان و جوانان را منصوب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نامه مشترک ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۲ آذر
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۲ آذر
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است
نامه مشترک ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
جایگاه زن در تراز انقلاب اسلامی، امتداد خط فاطمی است
دیدار و گفت‌وگوی سفیر کشورمان با وزیر دربار کویت
تأکید رئیس‌جمهور عراق بر تقویت روابط با ایران
سرلشکر موسوی: دانش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به بخش‌های مختلف منتقل شود
پزشکیان: با تکیه بر اراده و پشتکار افراد دارای معلولیت و همه مردم ایران ایستاده‌ایم
رئیس کل سازمان نظام پزشکی از سوی رئیس‌جمهور منصوب شد
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
بحث رفع فیلترینگ تلگرام دنبال می‌شود/ مهمترین چالش کشور مسائل اقتصادی است
عملکرد صنعت بیمه آسیب‌شناسی شود/ لزوم بازنگری در قوانین بیمه
تاجگردون: نمایندگان نمی توانند در حین بررسی بودجه پیشنهادات حکمی داشته باشند
رسیدگی دیوان محاسبات به ترک فعل در اجرای تکلیف انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
رزمایش سهند ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود است
عراقچی: ایران و ترکیه مصممند با همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار منطقه‌ای گام بردارند
بررسی لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون بودجه سالانه در دستورکار مجلس