باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالله دهقانی در جمع خبرنگاران گفت: خادم یاران رضوی ارسنجان در این دوره و در ادامه خدمات امام رضایی، در قالب طرح مهر درخشان رضوی و نذورات مردمی و با همکاری اداره بهزیستی شهرستان و در راستای پاسداشت فرهنگ خدمت رضوی، تعداد ۴۰ نفر از زائران سفر اولی را با همراهی خیرین راهی مشهد مقدس کرد.

او با اشاره به اینکه این سفر برای این افراد تنها یک جابه‌جایی نیست، افزود: برای بسیاری از آنان، این سفر اولین نفس‌کشیدن کنار ضریح امام مهربانی‌هاست؛ سفری که دل را به نگاه پدرانه امام رئوف حضرت رضا (ع) گره می‌زند.

دهقانی ادامه داد: در این سفر معنوی که ۶ روز به طول می‌انجامد، زائران به مدت ۳ شب و ۴ روز مهمان بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) خواهند بود و در این مدت با برنامه‌های فرهنگی و حرم‌شناسی با فرهنگ رضوی آشنا می‌شوند.

منبع: کانون خدمت رضوی فارس