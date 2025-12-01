باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- وحید شالچی، معاون وزارت علوم در مراسم بازدید سفرا و ديپلمات از نمایشگاه و آثار جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: ما ده‌ها سال است که به جز جنگ و خشونت چیزی از رژیم صهیونیستی ندیده‌ایم.

وی ادامه داد: این نمایشگاه بخشی از درد و رنج شهروندان ایرانی را که در طول جنگ تجربه کرده‌اند، به تصویر می‌کشد.

او بیان کرد: این نمایشگاه نشان می‌دهد چگونه مردم عادی، به ویژه زنان و کودکان، مورد حمله قرار گرفتند. دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و خوابگاه‌ها، برخلاف قوانین بین‌المللی، به طور غیرقانونی مورد تجاوز قرار گرفتند.

شالچی اظهار داشت: متأسفانه دانشمندان و خانواده‌های آنان، که هیچ‌گونه فعالیت نظامی نداشتند، نیز قربانی این حملات شدند. برای ما، دیدن صحنه‌هایی که به کوی محل اقامت استادان و خانواده‌های دانشگاهی شهید شده‌اند، بسیار دردناک بود. دختران و پسرانی که حتی ده‌ها متر دورتر از محل حمله بودند، به شهادت رسیدند.

معاون وزیر علوم توضیح داد: مردم ایران با ایستادگی و دفاع از سرزمین و هویت خود، ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفته‌اند. ما صدها سال است که به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم و در برابر حمله دشمنان ایستادگی می‌کنیم.

او بیان کرد: برای حقوق بشر مهم است که بدون استانداردهای دوگانه اعمال شود. ما رنج می‌بریم و این رنج ناشی از استانداردهای دوگانه است."

وی افزود: این اقدام نشان‌دهنده‌ی عزم و اراده‌ی مردم ایران در مواجهه با خشونت‌ها و ضرورت رعایت حقوق بشر است.