تیم تکواندوی بانوان زیر ۲۱ سال ایران این روز‌ها در نایروبی حضور دارد تا در رقابت‌های جهانی این رده سنی شرکت کند، اما آنچه پیش از اعزام تیم رخ داد، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت وضعیت مدیریتی و انضباطی تیم ملی معطوف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، در اردوی نهایی تیم ملی تکواندو امید بانوان، بین مبینا نعمت‌زاده و هستی محمدی مشاجره‌ای جدی رخ داده است؛ مشاجره‌ای که از سطح درگیری لفظی فراتر رفته و فضای اردو را تحت‌تأثیر قرار داده است. با این حال، هر دو ملی‌پوش بدون اعمال برخورد مشخص یا اعلام هرگونه گزارش رسمی، همراه تیم راهی نایروبی شدند.

این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود حساسیت بالای مسابقات جهانی و اهمیت حفظ آرامش تیم، اقدام مدیریتی مؤثری صورت نگرفت؟ درست است هر دو تکواندوکار نامبرده جزو مدعیان اصلی کسب طلا هستند، اما حداقل می‌شد در این رقابت‌ها، نظم تیمی را به مدال ترجیح داد.

مبینا نعمت‌زاده که در برهه‌ای اختلافات جزیی با ناهید کیانی داشت، کارش به درگیری با یکی از پیشکسوتان تکواندو رسید و حالا هم با هم تیمی خود درگیر می‌شود. تمام این مسائل برای مبینا بی‌معنی شده، چون پشتش به سرمربی تیم ملی گرم است!

در چنین شرایطی، نگاه‌ها ناگزیر به سمت مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی بانوان می‌رود. شخصی که انتظار می‌رود مهم‌ترین نقش را در مدیریت بحران‌های درون‌تیمی ایفا کند، اما گویا فعلاً این مربی از مدیریت شاگرد مورد علاقه خود هم عاجز است.

چالش‌های مدیریتی؛ مسئله‌ای تکرارشونده

این نخستین‌بار نیست که نام مهروز ساعی در حول و محور شنیده حواشی می‌شود. چه اختلافات قدیمی‌تر با برخی مربیان و پیشکسوتان، چه حاشیه‌های ایجادشده در لیگ و حالا هم حاشیه‌های اردوی تیم ملی، همگی این سؤال را پررنگ‌تر می‌کنند که چرا در دوره‌ای که تیم ملی بیش از هر زمان نیازمند آرامش، انسجام و مدیریت قاطع است، دوباره حاشیه‌ها به محور اخبار تبدیل شده‌اند؟
 
نمی‌شود در هر حاشیه‌ای که نام مهروز ساعی در میان است، همیشه دیگران مقصر باشند!

در موضوع اخیر نیز این پرسش مطرح می‌شود که چرا در بخش‌هایی از تیم، حساسیت لازم در برخورد انضباطی و رعایت عدالت بین ورزشکاران احساس نمی‌شود. طرح این شائبه‌ها حتی اگر بخشی از آنها ناشی از فضای ورزش قهرمانی باشد نشان‌دهنده خلاء مدیریتی است که باید توسط کادرفنی برطرف شود.

وظیفه سرمربی؛ فقط بعد فنی نیست

سرمربی تیم ملی تنها مسئول ارتقای سطح فنی ورزشکاران نیست بلکه او مسئول حفظ تمرکز، فرهنگ حرفه‌ای، انضباط و عدالت تیمی نیز هست. تیمی که نتواند اختلافات و تنش‌های درونی خود را مدیریت کند، حتی با داشتن بهترین استعداد‌ها هم در روز مسابقه دچار مشکل خواهد شد.

از این منظر، طبیعی است که بخشی از انتقادات متوجه مهروز ساعی باشد، زیرا تکرار حواشی چه در لیگ و چه در اردو‌های ملی این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید مدیریت تیم ملی بانوان به اندازه‌ای که باید، شفاف، قاطع و بی‌طرفانه عمل نمی‌کند.

با وجود تمام این چالش‌ها، امید می‌رود تکواندوی بانوان ایران در کنیا بتواند با نتایج قابل قبول، بخشی از این فضای ملتهب را پشت سر بگذارد. با این حال صرف‌نظر از نتیجه رقابت‌ها، روشن است که بازنگری جدی در مدیریت و ساختار رفتاری تیم ملی بانوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چرا که تیم ملی، جایی برای حواشی تکراری و بی‌انضباطی‌های مدیریت‌نشده نیست.

بازی‌های همبستگی اسلامی؛
میرحسینی به مدال برنز رسید/ پایان کار تکواندو با کسب ۸ مدال
مهروز ساعی: من و برادرم خیلی قضاوت شدیم/ کیانی و نعمت‌زاده سوءتفاهمات را برطرف کردند
مهروز ساعی: با شرایط عالی به کنیا آمده‌ایم/ به همه بازیکنانم ایمان دارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
سلام بس هرروز درباره حاشیه تکواندو میبینیم خسته شدیم بس نیست یک فکری بکنید آقای ساعی بسه دیگه چقدرابروی خانواده تکواندو رومیبرین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کامران
۲۰:۲۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
دلیل پشتیبانی از این دوزاری با اون مدال مفرقش اینکه مربیش که خانم ساعی باشند تو کارنامه اش مدال آور داشته باشه در صورتی که بهتون قول میدم دیگه این خانم روانی که هر روز با همه درگیره دیگه رنگ مدال نمیبینه هرچند هم کلی براش هزینه بکنند . اخلاق مهمتر از مدال هست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۱:۵۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
بابا این کیه ، یک مدال برنز زپرتی گرفته همه رو بیچاره کرده ، چرا اینقدر ازش پشتیبانی میشه ؟
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
بذارین بره پزشکی رشته اعصاب و روان بخونه براش بهتره تا ورزشکار شدن .چرا که یه ورزشکار اول باید مرام ورزشکاری داشته باشه.
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اینایی رو که اینقد از خود راضی هستن و به حداقل رشد عقلانی و احساسی و عاطفی نرسیدن رو چرا اینقد بها میدین و بزرگشون میکنین ؟
الحمدالله ایران پره از این استعدادها
الحمدالله ایران پره از این استعدادها
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد ناصری
۰۹:۰۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
نظم تیمی کجا بود آقایون بخاطر مدال احترام میشکسوت رو نگه نداشتن. یعنی واقعا بک ندال ارزش این همه بی اخلاقی رو داره؟
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
وقتی خودش پشتش گرمه خیلی برای شاگردش دورازانتظارنیست
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
این نعمت زاده واقعا خیای پرحاشیه هست!!
۴
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کمال
۰۸:۱۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
فدراسیون‌ بدون اقتدار بهتر از این نمیشه؛؛ چطور یک دختر پُر رو ،خودشیفته، خودخواه، بی شخصیتی مثل مبینا نعمت زاده همواره با پیر و جوان درگیر میشه هر وقت کم میاره بسیار ننر و لوس گریه میکنه یا باباش میاره به مردم سیلی بزنه ،اگر ساعی مقتدر بود! که نیست ! نعمت زاده را از تیم‌ ملی اخراج میکرد
۵
۵۸
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
چوکا
۰۷:۵۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
این نعمت زاده دیگه شورش را در آوده .
بگذاریدش کنار این همه قهرمان داریم .این آشغال بچه را ولش کنید
۴
۶۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خون آبی
۰۵:۱۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
باید اقدام جدی درباره این اتفاقات ناخوشایند برداشته بشه.
۰
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید
۰۲:۴۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خدا بخیر کنه آخر تکواندو رو آقای ساعی دیگه چقدر میخواین تحقیر کنید این ورزش رو بس کنید دیگه حتما باید روز بروز منفورتر وبیارزشتر بازد بین مردم
۳
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خب معلومه که چرابرنمیدارن مهرورزو دیگه، چون داداشش رییس فدراسیونه، که هردو هم نالایق هستن
۴
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
داشتن تمرین می کردن. اخلاق صفر. چاله میدون کردن.
۱
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
انشالله که مبینا ببازه و همین سوگلی باعث سرافکندگی مربی بی خاصیتش بشه‌آمین.
۶
۵۰
پاسخ دادن
