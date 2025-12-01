باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کمک به دشمن با اشتراک‌گذاری تصاویر از طریق تلفن همراه + فیلم

دشمن می‌تواند با استفاده از تصاویر و اطلاعاتی که توسط تلفن همراه شما به اشتراک گذشته شده، به مقاصد شوم خود برسد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت فیلم و عکس و به اشتراک گذاشتن آنها در شرایط نظامی و جنگی می‌تواند کمک فراوانی به دشمن بکند.

حتی اگر تصاویر به اشتراک هم گذاشته نشوند و تنها در تلفن همراه باقی بمانند، باز هم دشمن امکان دسترسی به آنها را دارد.

