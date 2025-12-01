\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062b\u0628\u062a \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u0639\u06a9\u0633 \u0648 \u0628\u0647 \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u062c\u0646\u06af\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0645\u06a9 \u0641\u0631\u0627\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u06a9\u0646\u062f.\n\u062d\u062a\u06cc \u0627\u06af\u0631 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u0647\u0645 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0646\u0634\u0648\u0646\u062f \u0648 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0641\u0646 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0628\u0645\u0627\u0646\u0646\u062f\u060c \u0628\u0627\u0632 \u0647\u0645 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0628\u0647 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n