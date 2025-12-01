رکورددار فروش جهانی سینما «زوتوپیا ۲» شد

انیمیشن «زوتوپیا ۲» محصول شرکت دیزنی با فروش خیره‌کننده ۵۵۶.۴ میلیون دلاری در نخستین آخر هفته، نه‌تنها بزرگ‌ترین افتتاحیه جهانی سال ۲۰۲۵ را رقم زد، بلکه به موفق‌ترین افتتاحیه تاریخ انیمیشن در جهان و چین بدل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «زوتوپیا ۲» محصول دیزنی، در ادامه مسیر شگفت‌انگیز خود در این آخر هفته، با ثبت فروش تخمینی ۵۵۶.۴ میلیون دلار، بزرگ‌ترین افتتاحیه جهانی برای هر فیلمی در سال ۲۰۲۵ را رقم زده است. سهم گیشه بین‌المللی از این رقم ۴۰۰ میلیون دلار است.

این عملکرد شامل رکورد‌های متعدد و مقایسه با دیگر فیلم‌های درحال اکران است؛ از جمله اینکه «ویکد: فور گود» نیز به‌زودی به مرز ۴۰۰ میلیون دلار فروش جهانی نزدیک می‌شود.

ددلاین گزارش داد که «زوتوپیا ۲» از منظر فروش بین‌المللی و جهانی دستاورد‌های زیادی را به ثبت رسانده و بزرگ‌ترین افتتاحیه جهانی تاریخ برای یک انیمیشن، بهترین افتتاحیه انیمیشن غیرچینی در چین، بزرگ‌ترین افتتاحیه جهانی تاریخ برای استودیو انیمیشن‌سازی والت دیزنی و بالاترین افتتاحیه جهانی یک انیمیشن در تاریخ دیزنی را رقم زده است. 

اهمیت عملکرد این فیلم در بازار چین بسیار زیاد بوده و فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شده است و تاکنون ۲۷۲ میلیون دلاری درگیشه سینمای چین فروخته است. 

این ۲۷۲ میلیون دلار، ششمین افتتاحیه بزرگ تاریخ چین در میان تمام فیلم‌ها (چینی و غیرچینی) و دومین افتتاحیه بزرگ تاریخ برای یک فیلم غیرچینی است.

برچسب ها: فیلم سینمایی ، انیمیشن
«ناتوردشت» راهی باکو شد
همزمان با روز تکریم مادران و همسران شهدا؛ «ویلایی‌ها» در قاب نمایش
«آلفا»‌ رابطه یک پدر و پسر در شبکه چهار
