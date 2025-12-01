باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه بازدید محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هستهای در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این نمایشگاه دائم است و تاکنون دانشآموزان، اساتید، دانشجویان، فعالان حوزههای مختلف، محققان، مسئولان و دیگر گروههای مرجع از آن بازدید کردهاند. ما نیز با برنامهای مدون، این دستاوردها را بهطور مستمر معرفی میکنیم تا اقشار مختلف جامعه با آنها آشنا شوند.
وی افزود: نکته مهم برای ما، مقابله با روایتگری ظالمانهای است که دشمن در سالهای گذشته علیه صنعت هستهای کشور اعمال کرده و با القای ادعاهای بیاساس، اذهان را منحرف ساخته است. امروز لازمه مقابله با این روایت ظالمانه، ارایه و معرفی دستاوردها و نیز اقدام و عمل موثر است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: سازمان انرژی اتمی ایران تا سال ۱۴۰۰ در مسیر تحقیقاتی مشخصی حرکت کرده بود؛ اما از سال ۱۴۰۱ بر اساس سند راهبردی که برای ۲۰ سال آینده تدوین شد، ریلگذاری جدیدی صورت گرفت تا سازمان به سمت نهادی علمی، صنعتی و فناورانه حرکت کند؛ نهادی که دستاوردهای آن بهطور ملموس در زندگی مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اثرگذار باشد. تحقق این مسیر، نیازمند اقدام، عمل و سپس روایتگری بود تا باورپذیر باشد.
اسلامی تصریح کرد: اقدامات صورتگرفته و گسترش فعالیتها نیز ایجاب میکرد که مسئولان ارشد کشور از نزدیک در جریان این پیشرفتها قرار گیرند و از صنعت هستهای کشور حمایت ویژهای داشته باشند.
وی با اشاره به اولویتهای مهم سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: مقابله با کمآبی و شوری خاک، کاهش آفتپذیری محصولات کشاورزی و نیز تامین سلامت و امنیت غذایی و نیز تامین انرژی، از جمله موضوعات راهبردی برای ما بهشمار میرود.
اسلامی افزود: همکاری بلندمدت و استراتژیک سازمان انرژی اتمی ایران با فائو که از طریق پرتودهی و اعمال تغییرات در ارقام مختلف بذر صورت گرفته است، توانسته ارقام را بهبود ببخشد، کیفیت و بازدهی را بالا برده و آفتپذیری را از بین ببرد.
وی ادامه داد: محصولاتی که تحت فرایند پرتودهی قرار گرفتهاند، آفتپذیری ندارند؛ موضوعی که بهطور مستقیم به بهبود معیشت خانوار، ارتقای اقتصاد ملی و همچنین اقتصاد فعالان این حوزه کمک میکند.
معاون رئیسجمهور گفت: ما با حداکثر توان، در ۲ سال گذشته برای پرتودهی ۵۰۰ هزار تن محصول در سطح کشور تلاش کردیم و این روند همچنان در حال گسترش است.
وی ضمن قدردانی از حضور معاون اجرایی رییس جمهور اظهار کرد: این بازدید برای ما حائز اهمیت است و یقین داریم که نتایج ارزشمندی به همراه خواهد داشت.
اسلامی تاکید کرد: رویکرد ما، «مسالهمحوری» و حرکت شتابان در مسیر صنعتیسازی است، زیرا در این مسیر ایدهها به محصول تبدیل میشود. در این راه باید استفاده از مقالهها، آنها را به یک فناوری تبدیل کرد که پس طی کردن مراحل گوناگون در زندگی مردم تاثیرگذار باشد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: قیمت یک تُن متانول تولیدشده در پتروشیمیها ۳۰۰ دلار است، اما یک تُن متانول حاصل از آبسنگین، یکمیلیون و دویستهزار دلار قیمتگذاری میشود و بدیهی است مخالفان نمیخواهند ایران در اقتصاد دانشبنیان جایگاهی داشته باشد.
وی گفت: در ۲ سال گذشته موفق شدیم از گاز طبیعی، هلیوم تولید کنیم و آن را رسماً رونمایی کردیم؛ هلیوم یک بازار بزرگ جهانی دارد و از آنجا که گاز طبیعی ما حاوی هلیوم است، استخراج آن ضرورتی راهبردی بهشمار میرود.
معاون رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان نمیخواهند ایران در عرصه صنعت هستهای حضور داشته باشد، اما ما بهرغم همه دشمنیها در رأس این حوزه ایستادهایم.
برنامه محوری سازمان انرژی اتمی عامل رشد علمی و تقویت همکاریهای بینالمللی
در ادامه، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست مشترک با محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و جمعی از مدیران صنعت هستهای کشور به تشریح برنامههای سازمان انرژی اتمی پرداخت.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اهمیت همکاریهای علمی و دانشگاهی، از برگزاری جلسه با اساتید و رؤسای دانشگاهها بهمنظور تسهیل تبادل دانش و تجربیات در حوزه فناوری هستهای سخن گفت.
وی همچنین بر رشد چشمگیر و چندبرابری ظرفیتهای علمی و فناورانه این سازمان تاکید کرد و آن را نتیجه برنامه محوری در سالهای اخیر دانست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه، به قراردادهای همکاری بلندمدت با کشورهای خارجی، از جمله روسیه، اشاره کرد و به جزییات توافقات صورتگرفته برای ساخت هشت نیروگاه هستهای در ایران پرداخت.
اسلامی همچنین بر اهمیت این همکاریها برای انتقال فناوریهای نوین و تقویت زیرساختهای صنعتی و فناوری کشور تاکید کرد و گفت که این پروژهها میتوانند نقشی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی ایران ایفا کنند.
گفتنی است، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور امروز -دوشنبه ۱۰ آذرماه- با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوین صنعت هستهای کشور بازدید کرد و در جریان جدیدترین فعالیتها و دستاوردهای این صنعت در حوزههای چرخه سوخت هستهای، انرژی و برق، توانمندیهای ایران در زمینه تولید آب سنگین و مشتقات آن، رادیوداروها، فناوری پلاسما، کاربرد پرتوها، گداخت هستهای، لیزر، کوانتوم و فناوریهای کوانتومی، کشاورزی هستهای و شتابدهندههای صنعتی، نظام ایمنی هستهای و سایر بخشهای فناوریهای نوین این عرصه قرار گرفت.
منبع: سازمان انرژی اتمی