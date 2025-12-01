سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری از ۸۰ همت به ۲۲۰ همت افزایش یافته و طی ۶ماه گذشته ۲۶۴ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  آمارهای دریافتی از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن نشان می‌دهد تا ابتدای آذرماه امسال، حدود ۲ میلیون و ۶۲۷ هزار واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات بانکی موضوع قانون جهش تولید مسکن به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت مدنی رسیده‌اند.

این تسهیلات به واحدهای مسکونی موضوع قانون جهش تولید مسکن در پنج گروه ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله، خودمالک شهری، خودمالک روستایی، بافت فرسوده و مشارکتی پرداخت می‌شود.

همچنین از تعداد کل معرفی شده‌ها به بانک جهت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ تسهیلات، ۹۸۶ هزار و ۸۷۲ واحد مربوط به احداث مسکن حمایتی روی اراضی ۹۹ ساله است که از این تعداد نیز تا ابتدای آذرماه امسال، ۵۱۷ هزار و ۴۱ واحد مسکونی به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند.

همچنین، در راستای حمایت از اقشار مستاجر، آمار پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از یک میلیون و ۲۲۰ هزار متقاضی عبور کرد.

براساس آمارهای دریافتی از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، از سال ۱۴۰۰ تا ابتدای آذرماه امسال بیش از یک میلیون و ۲۲۰ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن (وام اجاره)، به ارزش بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از این تعداد، حدود ۲۲ درصد یعنی ۲۶۴ هزار و ۶۱۷ فقره تسهیلات مربوط به بازه زمانی ۶ ماه اخیر بوده است.

سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری از ۸۰ همت به ۲۲۰ همت افزایش یافت. از نیمه اردیبهشت ماه امسال همزمان با تصویب و ابلاغ سقف جدید تسهیلات ودیعه مسکن، تا ابتدای آذرماه بالغ بر ۲۶۴هزار و ۶۱۷ فقره وام کمک ودیعه به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به اقشار مستاجر، واجد شرایط و متقاضی پرداخت شده است.

هم اکنون سقف فردی این تسهیلات، ۲۷۵ میلیون در تهران، ۲۱۰ میلیون در کلانشهرها، ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها و ۵۵ میلیون تومان در روستاها است.

برچسب ها: واحد مسکونی ، جنگ
خبرهای مرتبط
انتشار روایت صادقانه از جنگ نشان‌دهنده وفاداری ما به شهداست
پیشنهاد افزایش میزان تسهیلات مسکن روستایی به ۵۰۰ میلیون تومان+ فیلم
ایران سالهاست که به جز جنگ وخشونت از رژیم صهیونیستی چیزی ندیده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
علت گرانی گوشت گوسفند مشخص شد/ قیمت جو از ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است + فیلم
اجرای ماده ۵۰ بساط انحصار زمین را برمی‌چیند/ ماده ۵۰ قلب توسعه سکونتگاهی کشور است
آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از ۱۵ آذر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۰ آذرماه
تجارت ایران و چین؛ موتور محرک اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها
کارت سفید سوخت همان کارت‌های سوخت گمشده و جا مانده است
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
جزئیات حراج سکه طلای بانک مرکزی اعلام شد
تسهیل استفاده از ذخیره‌سازها در منازل برای عموم مردم در دست اقدام است
تا تابستان سال آینده ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد
آخرین اخبار
استاندارد‌های خودرو تجدید نظر شد
کمبود مواد اولیه عامل اصلی کاهش توزیع قارچ
پرداخت ۲۶۴هزار فقره وام اجاره در ۶ ماه
برنامه ریزی برای تقویت تاب آوری کشور الزامی است
ایران سالهاست که به جز جنگ وخشونت از رژیم صهیونیستی چیزی ندیده است
خودرو‌های دولتی و نوشماره با نرخ جدید سوخت‌گیری می‌کنند
بازار دام در رکود به سر می‌برد
جزئیات حراج سکه طلای بانک مرکزی اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۰ آذرماه
اجرای مالیات بر سوداگری زمینه ساز شفافیت عدالت مالیاتی در کشور می‌شود
ظرفیت اجرای ۱۰۰ هزار موتورخانه هوشمند وجود دارد/تزریق روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری
افزایش سطح کشت به کشاورزان توصیه نمی‌شود
تسهیل استفاده از ذخیره‌سازها در منازل برای عموم مردم در دست اقدام است
آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از ۱۵ آذر ماه
قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۹۰ هزارتومان
قیمت خرید هرکیلو زعفران دسته از کشاورزان به ۱۴۰ میلیون تومان رسید
کارت سفید سوخت همان کارت‌های سوخت گمشده و جا مانده است
سبحانیان: با راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، بانک اطلاعاتی کشور تشکیل می‌شود
تا تابستان سال آینده ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد
۳۰ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شد/واردات خودرو‌های لوکس با تعرفه بالا
۲۰ درصد درختان جنگل الیت دچار آسیب شد
پروژه ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در مسیر احیاء و اجرا
کشاورزان با مشکل تامین سوخت رو‌به‌رو هستند
رشد ۲۰۰ درصدی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر/ ۲۵۱ میلیون صرفه‌جویی در سوخت با ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی
۸۲ درصد خاک‌های کشور کمتر از یک درصد ماده آلی دارند+ فیلم
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
آتش سوزی جنگل ها، خاک آلی کشور را از بین برد+ فیلم
حفاظت از خاک پیش نیاز امنیت غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۳ هزار مگاوات