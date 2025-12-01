سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری از ۸۰ همت به ۲۲۰ همت افزایش یافته و طی ۶ماه گذشته ۲۶۴ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آمارهای دریافتی از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن نشان می‌دهد تا ابتدای آذرماه امسال، حدود ۲ میلیون و ۶۲۷ هزار واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات بانکی موضوع قانون جهش تولید مسکن به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت مدنی رسیده‌اند.

این تسهیلات به واحدهای مسکونی موضوع قانون جهش تولید مسکن در پنج گروه ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله، خودمالک شهری، خودمالک روستایی، بافت فرسوده و مشارکتی پرداخت می‌شود.

همچنین از تعداد کل معرفی شده‌ها به بانک جهت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ تسهیلات، ۹۸۶ هزار و ۸۷۲ واحد مربوط به احداث مسکن حمایتی روی اراضی ۹۹ ساله است که از این تعداد نیز تا ابتدای آذرماه امسال، ۵۱۷ هزار و ۴۱ واحد مسکونی به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند.

همچنین، در راستای حمایت از اقشار مستاجر، آمار پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از یک میلیون و ۲۲۰ هزار متقاضی عبور کرد.

براساس آمارهای دریافتی از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، از سال ۱۴۰۰ تا ابتدای آذرماه امسال بیش از یک میلیون و ۲۲۰ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن (وام اجاره)، به ارزش بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از این تعداد، حدود ۲۲ درصد یعنی ۲۶۴ هزار و ۶۱۷ فقره تسهیلات مربوط به بازه زمانی ۶ ماه اخیر بوده است.

سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری از ۸۰ همت به ۲۲۰ همت افزایش یافت. از نیمه اردیبهشت ماه امسال همزمان با تصویب و ابلاغ سقف جدید تسهیلات ودیعه مسکن، تا ابتدای آذرماه بالغ بر ۲۶۴هزار و ۶۱۷ فقره وام کمک ودیعه به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به اقشار مستاجر، واجد شرایط و متقاضی پرداخت شده است.

هم اکنون سقف فردی این تسهیلات، ۲۷۵ میلیون در تهران، ۲۱۰ میلیون در کلانشهرها، ۱۵۰ میلیون تومان در سایر شهرها و ۵۵ میلیون تومان در روستاها است.