باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیهای وضعیت هوای شهرهای قم و قنوات را ناسالم برای همه گروهها اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز دوشنبه مورخ ۱۰ آذرماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM ۲/۵) در شرایط ناسالم قرار دارد.
توصیه میشود: افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
سایر افراد نیز باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.