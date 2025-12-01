دانشگاه علوم پزشکی قم، وضعیت هوای شهر‌های قم و قنوات را ناسالم برای همه گروه‌ها اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیه‌ای وضعیت هوای شهر‌های قم و قنوات را ناسالم برای همه گروه‌ها اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز دوشنبه مورخ ۱۰ آذرماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM ۲/۵) در شرایط ناسالم قرار دارد.

توصیه می‌شود: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

سایر افراد نیز باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

برچسب ها: آلودگی هوا ، وضعیت جوی قم
خبرهای مرتبط
آلودگی هوا مدارس قم را تعطیل کرد
غیرحضوری شدن مدارس و تغییر ساعت کاری ادارات قم
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قم زیر چتر باران می‌رود
راهدارخانه کهک با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیاردریال به بهر برداری نزدیک شد
مداخله گران امور پزشکی در فضای مجازی به دستگاه قضایی قم معرفی شدند
معرفی مداخله گران امور پزشکی در فضای مجازی به دستگاه قضایی قم
آخرین اخبار
مداخله گران امور پزشکی در فضای مجازی به دستگاه قضایی قم معرفی شدند
قم زیر چتر باران می‌رود
معرفی مداخله گران امور پزشکی در فضای مجازی به دستگاه قضایی قم
راهدارخانه کهک با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیاردریال به بهر برداری نزدیک شد
آغاز به کار نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری قم
افتتاح جاده اختصاصی شهرک سینمایی نور در قم
جولان تب برفکی در قم+فیلم
آلودگی هوا مدارس قم را تعطیل کرد
وضعیت هوای قم در شرایط ناسالم
پلمب دو رستوران در قم به دلیل عرضه قلیان
تسریع در بهره برداری فرودگاه بین‌المللی قم در گرو تامین اعتبار