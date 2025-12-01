شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز کالابرگ ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه تأمین نیاز‌های اساسی به چالشی بزرگ برای خانواده‌ها تبدیل شده است. امروزه کالابرگ الکترونیکی به شما این امکان را می‌دهد تا با شرایط مقرون به صرفه بتوانید کالای اساسی خود را تهیه و قدرت خرید خود را افزایش دهید. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اجرای این طرح به تاخیر افتاده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید خواهش می‌کنم درباره تاخیر در واریز کالابرگ گزارشی تهیه کنید.

 

 

