کتاب هایی برای شروع کتابخوانی همیشه برای افرادی که میخواهند تازه وارد دنیای مطالعه شوند اهمیت زیادی دارد. شروع کتابخوانی برای بسیاری از افراد کار سادهای نیست. خیلیها بارها تصمیم گرفتهاند خواندن کتاب را وارد زندگیشان کنند، اما نمیدانند از کجا باید آغاز کنند. بخش زیادی از این مشکل به انتخاب نادرست کتاب برمیگردد. در حالی که بسیاری از افراد به دنبال آثاری مثل کتاب صوتی یا حتی کتابهای خوشخوانی مثل کتاب کیمیاگر هستند تا شروعی راحتتر داشته باشند.
اگر نقطه شروع درست و هوشمندانه باشد، کتابخوانی تبدیل به یک عادت لذتبخش میشود؛ اما اگر نخستین تجربه مناسب نباشد، احتمال رها کردن این مسیر زیاد است. به همین دلیل است که شناخت کتاب هایی برای شروع کتابخوانی اهمیت زیادی پیدا میکند.
بسیاری از افراد فکر میکنند کتابخوانی یک مهارت ذاتی است. درحالیکه مثل هر عادت دیگری به نقطه شروع درست نیاز دارد. دلایل رایج سختی شروع مطالعه:
شناخت این موانع کمک میکند مسیر درستتری برای ورود به دنیای کتاب انتخاب کنیم و با انتخاب درست کتاب هایی برای شروع کتابخوانی اولین قدم را محکمتر برداریم.
در سالهای اخیر سبک زندگی آنقدر پرسرعت شده که خیلیها حتی وقت نمیکنند بنشینند و چند صفحه کتاب بخوانند. فشار شغلی، حضور همیشگی در شبکههای اجتماعی، خستگی ذهنی و روزهای شلوغ باعث شده کتابخوانی کمتر از قبل باشد. همین موضوع اهمیت انتخاب کتاب هایی برای شروع کتابخوانی را بیشتر میکند؛ چون افراد در ابتدای مسیر به کتابهایی نیاز دارند که ساده، قابلفهم و قابلاستفاده در همین سبک زندگی شلوغ باشند.
به همین دلیل خیلیها دوباره با کتاب صوتی آشتی کردهاند. گوشدادن به آن هنگام رانندگی، پیادهروی، ورزش یا کارهای روزمره یکی از راحتترین راهها برای ورود دوباره به دنیای مطالعه است. برای کسانی که مطالعه را کنار گذاشتهاند، کتاب صوتی یک نقطه شروع عالی است.
وقتی کسی تازه میخواهد مطالعه را شروع کند، اولین انتخابها بسیار مهماند. خیلیها چون نمیدانند چه کتاب هایی برای شروع کتابخوانی مناسبتر است، سراغ کتابهایی میروند که یا سنگیناند، یا زبان سختی دارند، یا آنقدر کند پیش میروند که خیلی زود خسته میشوند.
اما وقتی کتابی روان، خوشخوان و کوتاه انتخاب کنید، حس موفقیت و لذت پایان یک کتاب، انگیزهای بزرگ برای ادامه میشود.
خیلیها سالهاست تصمیم دارند مطالعه را شروع کنند اما وقت ندارند. برای همین کتاب صوتی بهترین همراه آنها میشود.
به همین دلیل است که بسیاری از افراد، اولین گام واقعیشان برای ورود به دنیای مطالعه را با کتاب صوتی برمیدارند.
وقتی صحبت از کتاب هایی برای شروع کتابخوانی میشود، مهم است بدانیم کتاب مناسب برای شروع باید چه ویژگیهایی داشته باشد. انتخاب درست کمک میکند مسیر کتابخوانی ادامه پیدا کند و تبدیل به یک عادت شود. کتاب مناسب برای شروع مطالعه، باید این ویژگیها را داشته باشد:
۱. روایت روان و ریتم تند
کتابهایی که خیلی زود وارد داستان میشوند و حوصله مخاطب را سر نمیبرند.
۲. حجم کم
کتابهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ صفحه، بهترین گزینه هستند. چون حس موفقیت و تمامکردن میدهند.
۳. محتوای الهامبخش و قابلدرک
موضوعات نزدیک به زندگی واقعی، داستانهای ساده، سفرنامه، و رمانهای کوتاه اولین قدمهای خوبی هستند.
۴. کتاب صوتی
برای تازهکارها، اینکه بتوانند نسخه صوتی کتابی را گوش بدهند کمک بزرگی است.
برای اینکه کتابخوانی تبدیل به عادت شود، باید واقعبینانه شروع کرد:
این روشها کمک میکند مطالعه به بخشی از سبک زندگیتان تبدیل شود، نه کاری سخت و سنگین.
حالا که درباره روند شروع مطالعه صحبت کردیم، نوبت معرفی چند نمونه کتاب ساده و خوشخوان است. این کتابها معمولاً توسط افراد زیادی بهعنوان اولین تجربههای موفق کتابخوانی انتخاب میشوند.
۱. رمانهای کوتاه و الهامبخش
این رمانها هم روایت ساده دارند، هم پیامهای عمیق اما قابلدرک:
اینها آثاری هستند که خوانندگان تازهکار را خسته نمیکنند و جذابیت کافی برای ادامه مسیر دارند.
۲. کتابهای صوتی ساده و خوشخوان
اگر شروع خواندن برایتان سخت است، نسخه صوتی این کتابها انتخاب فوقالعادهای است:
۳. داستانهای ماجراجویی و سفرنامهها
سفرنامهها بهترین گزینه برای ذهنهای کنجکاوند. آثار منصور ضابطیان برای شروع مطالعه فوقالعادهاند.
۴. کتابهای توسعه فردی ساده و کاربردی
کتابهایی که بهبود عادتها، نظم، تمرکز و رشد فردی را آموزش میدهند:
این کتابها زبان ساده و مثالهای واقعی دارند، به همین دلیل شروع خوبی برای مطالعه هستند.
یکی از بهترین روشها برای شروع کتابخوانی، استفاده از پلتفرمهای کتاب الکترونیک و صوتی است. این ابزارها باعث میشوند فرآیند انتخاب، تهیه و مطالعه کتاب بسیار آسانتر شود و دیگر محدود به زمان و مکان خاصی نباشید. مزیت این پلتفرمها این است که:
در میان پلتفرمها، فیدیبو نیز یکی از گزینههایی است که کاربران زیادی برای شروع کتابخوانی از آن استفاده میکنند.