کتاب هایی برای شروع کتابخوانی همیشه برای افرادی که می‌خواهند تازه وارد دنیای مطالعه شوند اهمیت زیادی دارد. شروع کتابخوانی برای بسیاری از افراد کار ساده‌ای نیست. خیلی‌ها بارها تصمیم گرفته‌اند خواندن کتاب را وارد زندگی‌شان کنند، اما نمی‌دانند از کجا باید آغاز کنند. بخش زیادی از این مشکل به انتخاب نادرست کتاب برمی‌گردد. در حالی که بسیاری از افراد به دنبال آثاری مثل کتاب صوتی یا حتی کتاب‌های خوشخوانی مثل کتاب کیمیاگر هستند تا شروعی راحت‌تر داشته باشند.

اگر نقطه شروع درست و هوشمندانه باشد، کتابخوانی تبدیل به یک عادت لذت‌بخش می‌شود؛ اما اگر نخستین تجربه مناسب نباشد، احتمال رها کردن این مسیر زیاد است. به همین دلیل است که شناخت کتاب هایی برای شروع کتابخوانی اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

۱. چرا شروع کتابخوانی برای بسیاری از افراد سخت است؟

بسیاری از افراد فکر می‌کنند کتابخوانی یک مهارت ذاتی است. درحالی‌که مثل هر عادت دیگری به نقطه شروع درست نیاز دارد. دلایل رایج سختی شروع مطالعه:

ناآشنایی با انتخاب کتاب مناسبتوقع بالا از خود؛ مثلا تصور اینکه باید از آثار سخت شروع کرد

فشار زمان و مشغله کاری

عدم تمرکز کافی

شرایط زندگی شلوغ و پرفشار

شناخت این موانع کمک می‌کند مسیر درست‌تری برای ورود به دنیای کتاب انتخاب کنیم و با انتخاب درست کتاب هایی برای شروع کتابخوانی اولین قدم را محکم‌تر برداریم.

۲. سبک زندگی امروز، چرا کتابخوانی کمتر شده؟

در سال‌های اخیر سبک زندگی آن‌قدر پرسرعت شده که خیلی‌ها حتی وقت نمی‌کنند بنشینند و چند صفحه کتاب بخوانند. فشار شغلی، حضور همیشگی در شبکه‌های اجتماعی، خستگی ذهنی و روزهای شلوغ باعث شده کتابخوانی کمتر از قبل باشد. همین موضوع اهمیت انتخاب کتاب هایی برای شروع کتابخوانی را بیشتر می‌کند؛ چون افراد در ابتدای مسیر به کتاب‌هایی نیاز دارند که ساده، قابل‌فهم و قابل‌استفاده در همین سبک زندگی شلوغ باشند.

به همین دلیل خیلی‌ها دوباره با کتاب صوتی آشتی کرده‌اند. گوش‌دادن به آن هنگام رانندگی، پیاده‌روی، ورزش یا کارهای روزمره یکی از راحت‌ترین راه‌ها برای ورود دوباره به دنیای مطالعه است. برای کسانی که مطالعه را کنار گذاشته‌اند، کتاب صوتی یک نقطه شروع عالی است.

۳. انتخاب کتاب اشتباه، مهم‌ترین دلیل رها کردن مطالعه

وقتی کسی تازه می‌خواهد مطالعه را شروع کند، اولین انتخاب‌ها بسیار مهم‌اند. خیلی‌ها چون نمی‌دانند چه کتاب هایی برای شروع کتابخوانی مناسب‌تر است، سراغ کتاب‌هایی می‌روند که یا سنگین‌اند، یا زبان سختی دارند، یا آن‌قدر کند پیش می‌روند که خیلی زود خسته می‌شوند.

اما وقتی کتابی روان، خوش‌خوان و کوتاه انتخاب کنید، حس موفقیت و لذت پایان یک کتاب، انگیزه‌ای بزرگ برای ادامه می‌شود.

۴. کتابخوانی فقط با خواندن شروع نمی‌شود؛ گاهی «شنیدن» قدم اول است

خیلی‌ها سال‌هاست تصمیم دارند مطالعه را شروع کنند اما وقت ندارند. برای همین کتاب صوتی بهترین همراه آنها می‌شود.

لازم نیست زمان مجزا برایش بگذارید

تمرکز طولانی نمی‌خواهد

هنگام دویدن، آشپزی، سفر یا کارهای تکراری قابل انجام است

به کتابخوان‌های تازه‌کار کمک می‌کند «ترس شروع» از بین برود

و برای کسانی که سرعت خواندن‌شان کم است، جایگزین فوق‌العاده‌ای است

به همین دلیل است که بسیاری از افراد، اولین گام واقعی‌شان برای ورود به دنیای مطالعه را با کتاب صوتی برمی‌دارند.

۵. کتاب هایی برای شروع کتابخوانی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟

وقتی صحبت از کتاب هایی برای شروع کتابخوانی می‌شود، مهم است بدانیم کتاب مناسب برای شروع باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. انتخاب درست کمک می‌کند مسیر کتابخوانی ادامه پیدا کند و تبدیل به یک عادت شود. کتاب مناسب برای شروع مطالعه، باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:

۱. روایت روان و ریتم تند

کتاب‌هایی که خیلی زود وارد داستان می‌شوند و حوصله مخاطب را سر نمی‌برند.

۲. حجم کم

کتاب‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ صفحه، بهترین گزینه هستند. چون حس موفقیت و تمام‌کردن می‌دهند.

۳. محتوای الهام‌بخش و قابل‌درک

موضوعات نزدیک به زندگی واقعی، داستان‌های ساده، سفرنامه، و رمان‌های کوتاه اولین قدم‌های خوبی هستند.

۴. کتاب صوتی

برای تازه‌کارها، اینکه بتوانند نسخه صوتی کتابی را گوش بدهند کمک بزرگی است.

۶. چطور یک مسیر واقعی برای شروع کتابخوانی بسازیم؟

برای اینکه کتابخوانی تبدیل به عادت شود، باید واقع‌بینانه شروع کرد:

از کتاب‌های کوتاه شروع کنید

روزانه ۱۰ دقیقه، نه بیشتر

از کتاب‌هایی با موضوعات مورد علاقه‌تان شروع کنید

محیط مناسب برای مطالعه بسازید(زیبا کردن چیدمان اتاق، انتخاب مبل راحتی و…)

نسخه صوتی را جایگزین روزهای پرمشغله کنید

این روش‌ها کمک می‌کند مطالعه به بخشی از سبک زندگی‌تان تبدیل شود، نه کاری سخت و سنگین.

۷. بهترین که باید کتاب هایی برای شروع کتابخوانی بخوانیم

حالا که درباره روند شروع مطالعه صحبت کردیم، نوبت معرفی چند نمونه کتاب ساده و خوش‌خوان است. این کتاب‌ها معمولاً توسط افراد زیادی به‌عنوان اولین تجربه‌های موفق کتابخوانی انتخاب می‌شوند.

۱. رمان‌های کوتاه و الهام‌بخش

این رمان‌ها هم روایت ساده دارند، هم پیام‌های عمیق اما قابل‌درک:

قلعه حیوانات نوشته جورج اورول

شب‌های روشن نوشته فئودور داستایفسکی

خاطرات آدمکش نوشته کیم یونگ‌ها

این‌ها آثاری هستند که خوانندگان تازه‌کار را خسته نمی‌کنند و جذابیت کافی برای ادامه مسیر دارند.

۲. کتاب‌های صوتی ساده و خوش‌خوان

اگر شروع خواندن برایتان سخت است، نسخه صوتی این کتاب‌ها انتخاب فوق‌العاده‌ای است:

کتاب صوتی وقتی نیچه گریست

کتاب صوتی مغازه خودکشی

کتاب صوتی تفکر سریع و کند

۳. داستان‌های ماجراجویی و سفرنامه‌ها

سفرنامه‌ها بهترین گزینه برای ذهن‌های کنجکاوند. آثار منصور ضابطیان برای شروع مطالعه فوق‌العاده‌اند.

۴. کتاب‌های توسعه فردی ساده و کاربردی

کتاب‌هایی که بهبود عادت‌ها، نظم، تمرکز و رشد فردی را آموزش می‌دهند:

عادت‌های اتمی نوشته جیمز کلیر

اثر مرکب نوشته دارن هاردی

این کتاب‌ها زبان ساده و مثال‌های واقعی دارند، به همین دلیل شروع خوبی برای مطالعه هستند.

شروعی ساده‌تر با پلتفرم‌های کتاب الکترونیک و صوتی

یکی از بهترین روش‌ها برای شروع کتابخوانی، استفاده از پلتفرم‌های کتاب الکترونیک و صوتی است. این ابزارها باعث می‌شوند فرآیند انتخاب، تهیه و مطالعه کتاب بسیار آسان‌تر شود و دیگر محدود به زمان و مکان خاصی نباشید. مزیت این پلتفرم‌ها این است که:

با چند کلیک می‌توانید میان صدها کتاب جست‌وجو کنید

نسخه الکترونیک یا کتاب صوتی را هر زمان و هرجا همراه دارید

ترجمه‌های مختلف یک اثر را کنار هم می‌بینید

دسته‌بندی‌های موضوعی انتخاب را ساده‌تر می‌کنند

نظرات کاربران به تصمیم‌گیری کمک می‌کند

در میان پلتفرم‌ها، فیدیبو نیز یکی از گزینه‌هایی است که کاربران زیادی برای شروع کتابخوانی از آن استفاده می‌کنند.