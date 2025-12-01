باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید محمدمهدی الحسینی، کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: برخی پلتفرم‌های رمزارز نسبت به سندی که شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرده، انتقاداتی دارند و امیدواریم این انتقادات به گوش مسئولان مربوطه در بانک مرکزی و سازمان بورس برسد.

وی ادامه داد: امیدواریم اقداماتی برای ساماندهی خرید و فروش رمزارزها انجام شود و به‌زودی از سند پلتفرم‌های طلا نیز رونمایی شود. البته آیین‌نامه آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده و به‌زودی اجرا خواهد شد.

در ادامه، سامان بیرقی، کارشناس اقتصادی نیز تصریح کرد: تنها جایی که امکان رصدپذیری و شفافیت کامل وجود دارد، صرافی‌های رسمی بازار هستند؛ مجموعه‌هایی که میلیون‌ها کاربر دارند و تراکنش‌هایشان قابل پیگیری است. از زاویه‌ای می‌توان گفت نبود مجوز رسمی در کنار بسته‌بودن درگاه‌ها، یک تناقض آشکار در سیاست‌گذاری است.

وی ادامه داد: مطالبه اصلی‌قانون‌گذار، شفافیت و رصد حساب‌هاست، اما بستن درگاه شفاف‌ترین بازیگران بازار نتیجه‌ای جز افزایش فعالیت‌های غیررسمی و کاهش نظارت ندارد. این تصمیم‌ها نه به نفع بازار است و نه به نفع سیستم نظارتی کشور.

او گفت: هرچه بازیگران این صنعت قانون‌مندتر شوند، مردم و سرمایه‌گذاران خوشحال‌تر خواهند بود. همچنین سندی که در یک سال اخیر از سوی مرکز ملی فضای مجازی در زمینه تدوین چارچوب تعاملات رمزارز منتشر شده، توانسته امنیت روانی خریداران را افزایش دهد.

امیرحسین صدقی کارشناس اقتصادی، نیز در این خصوص اظهار کرد: در سندی که قرار است از سوی بانک مرکزی به‌زودی درباره نحوه فعالیت درگاه‌های طلای آنلاین منتشر شود، ساعت کاری پلتفرم‌های طلا از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود؛ این در حالی است که کسب‌وکارهای آنلاین صنفی هستند و ساعت کاری آن‌ها باید همزمان با فعالیت بازار تعیین شود.

وی با مخالفت نسبت به مداخله‌گری نهادهای رگولاتور در این صنعت گفت: ممکن است مداخلات غیرکارشناسی به مرگ این صنعت منجر شود. وقتی نهادی بدون هماهنگی با فعالان صنعت، سندی تهیه می‌کند، احتمال دارد بازیگران معاملات رمزارز به‌تدریج از بازار خارج شوند.

او با اشاره به مسدود بودن درگاه بانکی صرافی‌های رمزارز در یک سال گذشته اظهار کرد: انتشار سند بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان رگولاتوری اقدام خوبی است، اما به دیدگاه‌های فعالان صنعت کریپتو توجهی نشده است.

وی یادآور شد: دو ماه پیش نشستی با بانک مرکزی برگزار شد و قول‌هایی داده شد، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی راهکار مشخصی برای رفع مشکلات فعالان رمزارز نداشته باشد؛ آن‌هم در شرایطی که اکنون ۲۲ میلیون نفر در ایران کاربر این صنعت هستند.

مهدی فدایی، کارشناس اقتصادی بیان کرد: بازار سنتی و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت طلا به‌شدت با پلتفرم‌های طلا مخالف‌اند و تلاش می‌کنند این پلتفرم‌ها را از سر راه بردارند.

وی افزود: از سوی دیگر باید همزمان با نهادهای رگولاتوری با چالش‌های پلتفرم‌های طلا نیز مواجه شویم؛ در حالی که این پلتفرم‌ها توانسته‌اند شیوه سرمایه‌گذاری در بخش طلا را متحول کنند.

فدایی خواستار حمایت اتاق بازرگانی از سکوهای طلا شد و گفت: با این وجود، نماینده اتاق بازرگانی در نشست‌های مرتبط با بانک مرکزی علیه این سکوها اظهار نظر می‌کند.

او از دیگر اثرگذاری‌های سکوهای طلا، فعال شدن بورس کالا با استفاده از معاملات صندوق‌های طلا و حتی انتقال زمان معاملات این صندوق‌ها به عصر را عنوان کرد.

وی گفت: چرا بانک مرکزی برای فعالیت سکوهای طلا ساعت کاری تعیین می‌کند؟ مگر خرید و فروش آنلاین زمان مشخصی دارد؟ حتی فعالان بازار سنتی طلا نیز به سمت راه‌اندازی وب‌سایت و سکوی فروش رفته‌اند و شبانه‌روز طلا خریدوفروش می‌کنند.

او بیان کرد: قبل از جنگ ۱۲روزه، موجودی طلای پلتفرم‌ها در بانک کارگشایی ۲.۳ تن بود که نسبت به ذخایر بازار سنتی رقم قابل توجهی نبود؛ اما پس از جنگ ۱۲روزه این میزان کاهش یافت. در دوران جنگ، فعالیت پلتفرم‌ها متوقف شد و همین موضوع باعث کاهش اعتماد مردم شد. پس از جنگ نیز با فروش کاربران، موجودی طلا به ۱.۶ تن رسید و امروز این موجودی به ۲ تن رسیده است؛ با این حال، از نظر تعداد کاربران و میزان فعالیت، پلتفرم‌های طلا هنوز به وضعیت پیش از جنگ بازنگشته‌اند.

فدایی با اشاره به آسیب‌های بسته‌شدن درگاه‌ها به اعتماد کاربران افزود: با بسته‌شدن درگاه‌ها و نگرانی کاربران، فروش‌های اضطراری شکل گرفت و البته بانک مرکزی طلا را با نظارت کامل به مردم تحویل داد.

او با بیان اینکه باوجود تلاش‌ها و مذاکرات با بانک مرکزی هنوز نتوانسته‌اند بر ساختار تصمیم‌سازی اثرگذار باشند، گفت: تفکرات سنتی باعث شده مدل کسب‌وکار پلتفرم‌های آنلاین تغییر کند. اگر قرار است از اقتصاد نفتی به اقتصاد دیجیتال عبور کنیم، باید فعالان این حوزه در تصمیم‌سازی‌ها نقش داشته باشند.

وی تأکید کرد: پلتفرم‌های طلا شفاف هستند و در بازار سنتی اثرگذارند و همین شفافیت موجب افزایش مقاومت‌ها در برابر آن‌ها شده است.

فدایی با اشاره به اقدامات برای راه‌اندازی تشکل رسمی صنفی تخصصی گفت: در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درخواست تشکیل کمیسیون تخصصی طلا را داده‌ایم، اما هنوز در هیئت‌مدیره تصویب نشده است.