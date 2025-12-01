رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:رشد فروشگاه‌های آنلاین، باعث شده که‌ امروز مصرف‌کنندگان به راحتی محصولات را مقایسه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تغییرات بازار جهانی و رشد فروشگاه‌های آنلاین، گفت: امروز مصرف‌کنندگان به راحتی می‌توانند محصولات را مقایسه کرده و کالا‌های با کیفیت پایین را کنار بگذارند؛ بنابراین رعایت استاندارد و ارتقای کیفیت، به یکی از عوامل اصلی جذب مشتری و حفظ بازار تبدیل شده است.

نجفی عرب خاطرنشان کرد: تلاش‌های بخش خصوصی و نقش تشکل‌های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی برای فرهنگ‌سازی و توانمندسازی تولیدکنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد، اما سیاست‌های محدودکننده از جمله قیمت‌گذاری، رقابت‌پذیری و کیفیت کالا‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس اتاق تهران همچنین به مفهوم نوین «کیفیت ۴» اشاره کرد و افزود: این رویکرد پیوند کیفیت با فناوری‌های هوشمند، اینترنت اشیا و تحول دیجیتال و تمرکز آن بر پیشگیری در فرآیند‌های کیفی، پایش لحظه‌ای و استفاده از فناوری‌های دقیق در تولید و کنترل کیفیت است و همکاری دولت و بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در نوآوری و زیرساخت‌های دیجیتال، مسیر ارتقای کیفیت و توسعه پایدار را هموار می‌کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جایزه ملی کیفیت نه تنها یک مراسم، بلکه به فرهنگ ملی و الزام رقابتی پایدار تبدیل شود و همکاری‌های گسترده‌تری در حوزه کیفیت و استانداردسازی شکل گیرد.

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، تولید
