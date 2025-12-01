شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته بسیج؛ نمایشگاه کارآفرینی بانوان بسیجی در روستای کاریز کهندل شهرستان جنت آباد را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته بسیج نمایشگاه کارآفرینی بانوان بسیجی روستای کاریزکهندل از توابع شهرستان جنت آباد استان خراسان رضوی افتتاح شد. دراین نمایشگاه دستاورد‌های بانوان توانمندمرزنشین پایگاه حضرت زینب سلام الله علیها حوزه مقاومت بسیج کوثرسلام الله شهرستان صالح‌آباد درمعرض دیدهمگان قرارگرفت. دراین افتتاحیه بانوان کارآفرین مطالبات و مشکلات خود را مطرح کردند. 
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

افتتاح نمایشگاه کارآفرینی بانوان بسیجی در روستای کاریز کهندل جنت آباد

برچسب ها: افتتاح نمایشگاه ، هفته بسیج ، سوژه خبری
