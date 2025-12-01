باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان ظهر امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴، با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از «اسماعیل سقاب اصفهانی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که به دلیل تألمات ناشی از درگذشت همسر و جراحت ۳ فرزندش در حادثه تصادف، بستری شده است، عیادت کرد.

رئیس جمهور ضمن ابراز همدردی مجدد با سقاب اصفهانی، خواستار رسیدگی فوری و کامل به وضعیت وی و سه فرزند و پدر همسرش که در تصادف مجروح شده بودند، شد.

همسر سقاب اصفهانی روز گذشته بر اثر تصادف محور گرمسار- تهران در دم جان باخت و سه فرزند و پدر همسر او به مرکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راه راهور روز گذشته اعلام کرد که بر پایه گزارشات اولیه، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی خستگی و خواب آلودگی علت تامه وقوع این سانحه عنوان شده است.

منبع: ریاست جمهوری