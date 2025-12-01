مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی کشور دما کاهش خواهد یافت .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت : امروز (دوشنبه) با فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق شمال غرب، غرب و ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات بارش برف داشته باشیم.

وی ادامه داد: امشب از غلظت آلاینده‌های جوی در استان‌های واقع در شمال غرب و غرب و سه شنبه در مناطق مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز کاسته می شود.

او با اشاره به‌ فعالیت جدید سامانه بارشی در روز سه شنبه گفت: امشب در برخی مناطق اصفهان، غرب سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه های زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمال غرب کشور، افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.

او بیان کرد: روز چهارشنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر، بخش هایی از مرکز و شمال شرق کشور و دامنه ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی شاهد بارش باران و وزش باد شدید خواهیم بود.

وی افزود: روز پنجشنبه در برخی مناطق استان های ساحلی خزر و شمال شرق کشور و جمعه در غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد.

او گفت: روز چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی کشور دما کاهش خواهد یافت و دریای خزر مواج است.

وی افزود: امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۵ و کمترین دمای آن به پنج درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.