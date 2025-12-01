باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اصغری با بیان این‌که بر اساس ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی و بودجه تخصیص‌یافته، عملیات نشت‌یابی شبکه و انشعاب‌های آب هرساله به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در حال انجام است، ادامه داد: طول شبکه توزیع آب در استان تهران حدود ۱۹ هزار کیلومتر است که به طور متوسط سالانه حدود ۴۰ درصد شبکه، زیرپوشش عملیات نشت‌یابی قرار می‌گیرد.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان تهران خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر با توجه به خشکسالی‌های پیاپی و تنش آبی، عملیات نشت‌یابی شبکه با وسعت بیشتری در حال انجام بوده و امسال نیز برای نشت‌یابی حدود ۵۰ درصد شبکه و انشعاب‌های آب برنامه‌ریزی شده است.

اصغری، درباره میزان هدررفت آب شبکه در استان تهران گفت: بین برداشت عمومی از هدررفت آب و مفهوم علمی و واقعی آن تفاوت وجود دارد. براساس فرم بالانس آب تهران که سالانه مطابق استاندارد انجمن جهانی آب (IWA) تهیه می شود، میزان آب بدون درآمد استان تهران حدود ۲۲ درصد بوده که خود دارای سه بخش هدررفت واقعی، هدررفت ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد است.

وی بیان‌داشت: میزان هدررفت واقعی شبکه آب استان تهران شامل نشت‌های آشکار و نشت‌های پنهان حدود ۹.۷ درصد است.

این مقام مسئول با بیان اینکه میزان هدررفت واقعی آب تهران در برخی از گزارش‌های ارائه شده در دسترس، نزدیک به شهر‌هایی مثل نیویورک (۸ درصد)، بوستون (۹ درصد) و بارسلونا (۹ درصد) و حتی کمتر از برخی شهر‌ها نظیر دالاس (۱۰ درصد)، مادرید (۱۰ درصد)، شیکاگو (۱۱ درصد)، میلان (۱۲ درصد) و لندن (۱۲ درصد) است، افزود: نشت‌های آشکار از طریق برنامه جامع کاهش زمان رسیدگی به حوادث و نشت‌های پنهان از طریق عملیات گسترده نشت‌یابی در آب و فاضلاب استان تهران در حال رفع است.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان تهران با اعلام اینکه سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر از شبکه آب فرسوده این استان دردست بازسازی است، خاطرنشان کرد: در همه دنیا عملیات بازسازی شبکه به دلیل هزینه بالا و سایر مشکلات، آخرین اقدامی است که توسط شرکت‌های بهره‌برداری آب انجام می‌پذیرد.

اصغری ادامه داد: بخش مهمی از شبکه‌های آب شهری بزرگ اروپا اغلب بین حدود ۸۰ تا ۱۵۰ سال عمر دارند؛ برای نمونه شبکه آب بخش‌های مرکزی وین و برلین حتی با وجود گذراندن جنگ‌های جهانی از دوره انتهای قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ تا امروز باقی مانده‌اند؛ حتی بخش‌هایی از شبکه آب انگلستان و ولز که در دوره ویکتوریا ساخته شده‌اند، حدود ۱۲۰ تا ۱۸۰ سال عمر دارند.

وی افزود: بر اساس مدل جهانی استاندارد ارائه شده توسط انجمن جهانی آب، اقدام‌هایی نظیر مدیریت فشار، نشت‌یابی، کاهش زمان رسیدگی به حوادث و برنامه تعمیرات و نگهداری از جمله اقدام‌هایی است که بایستی پیش از نوسازی شبکه انجام شود و آب و فاضلاب تهران برای شهری به وسعت و جمعیت پایتخت، در تمامی این بخش‌ها با برنامه مشخص و مدون اقدام کرده است.

معاون آبفای استان تهران همچنین هدررفت ظاهری را شامل میزان آبی دانست که مصرف شده، اما به‌واسطه خطا یا دستکاری کنتور مشترکان و انشعاب‌های غیرمجاز، پولی به ازای آن دریافت نشده است که بین ۱۰ تا ۱۱ درصد هدررفت تهران را شامل می‌شود، ضمن آنکه بخش سوم آب بدون درآمد تهران به میزان حدود ۲ درصد، شامل مصارف آب مجاز بدون درآمد است که در تاسیسات آب و فاضلاب به‌ویژه تصفیه‌خانه‌ها و شستشوی مخازن و یا خدمات شهری نظیر برداشت از شیر‌های آتش‌نشانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع: شرکت آب و فاضلاب