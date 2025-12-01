معاون سازمان ساتبا گفت: امروز ۴۴۵ مگاوات نیروگاه افتتاح خواهد شد و که باتوجه به این افتتاح، ظرفیت نیروگاه‌های انشعابی کشور به ۴۳۰ مگاوات می‌رسد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدنژاد، معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا)، در سخنانی درباره اهمیت نیرو‌های شبکه توزیع و برق‌رسانی به روستا‌ها گفت: برنامه سازمان در این حوزه حتی جدی‌تر از مگاباتی‌ها دنبال می‌شود. امروز ۴۴۵ مگاوات نیروگاه افتتاح خواهد شد و که باتوجه به این افتتاح، ظرفیت نیروگاه‌های انشعابی کشور به ۴۳۰ مگاوات می‌رسد. 

او افزود: به واسطه اهمیت این موضوع، هماهنگی بسیار خوبی با نهاد‌های حمایتی داریم که به دنبال توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از منظر تولید و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش هستند. در ماه گذشته، ۱۳۷۰ نیروگاه پنج کیلوواتی برای خانواده‌ها با ظرفیت کلی ۵۸۵۰ کیلووات راه‌اندازی شده است. 

محمدنژاد همچنین به فعالیت‌های غیرحمایتی اشاره کرد و گفت: در غیر از حمایت‌ها، در صورتی که متقاضیان و خانواده‌های علاقمند باشند، ۱۴۴ واحد مقیاس کوچک با ظرفیت‌های مختلف به ظرفیت ۵۶۵۷ کیلووات جزو ۳۰ مگاواتی است که اعلام کردیم. 

او خاطرنشان کرد: از منظر کمک به کشاورزی، ۱۲۷ واحد نیروگاه انشعابی بر روی چاه‌های کشاورزی به ظرفیت ۹۶۰۷ کیلووات در این برنامه راه‌اندازی شده است. همچنین، پنج واحد نیروگاه کوچک در حوزه شبکه صنعتی با ظرفیت ۷۵۰ کیلووات نیز در حال بهره‌برداری است. 

معاون ساتبا در پایان گفت: با تأکید رئیس‌جمهور بر احداث نیروگاه‌های خورشیدی، ۸ مگاوات از ظرفیت‌های موجود به نیروگاه‌های ادارات اختصاص یافته است. 

برچسب ها: تجدید پذیر ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۳ هزار مگاوات
رشد ۲۰۰ درصدی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر/ ۲۵۱ میلیون صرفه‌جویی در سوخت با ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی
وعده رسیدن به ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا تابستان سال آینده محقق خواهد شد؟+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
عدم رعایت عدالت درباره خودروهای نو شماره داخلی
مخازن سد‌های تهران همچنان بی نصیب از بارش باران
رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق کشف فرار‌های مالیاتی/ درآمدهای مالیاتی ۵برابر درآمدهای نفتی شد
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
پایان بلاتکلیفی مردم در گارانتی و رجیستری تلفن همراه با واگذاری به اتحادیه
آخرین اخبار
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
پایان بلاتکلیفی مردم در گارانتی و رجیستری تلفن همراه با واگذاری به اتحادیه
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
مخازن سد‌های تهران همچنان بی نصیب از بارش باران
عدم رعایت عدالت درباره خودروهای نو شماره داخلی
رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق کشف فرار‌های مالیاتی/ درآمدهای مالیاتی ۵برابر درآمدهای نفتی شد
صنعت گاز کشور آماده برای عبور از زمستان پیش رو
کاهش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۱۲ آذر ماه
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
بی اعتبار شدن صورتحساب کاغذی از ابتدای دی ماه/ هیچ تمدیدی برای اجرای صورتحساب کاغذی نداریم
محاسبات قیمت خودرو‌های مونتاژی براساس صورت‌های مالی است
قطع بیش از ۷ هزار انشعاب غیرمجاز در آبفای منطقه ۲ تهران
شیر پاستوریزه ۶.۷ درصد افزایش یافت
حذف اخذ عوارض شهری از تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد
افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
امیرخانی، داری گواهینامه معتبر پروازی نبود
توسعه و افزایش ۲برابری صادرات محصولات بازاریابی به کشور‌های آسیایی
راهنمای پرداخت هزینه حق خاک و کارت اقامت ترکیه
دکه‌ها حق فروش و یا سرو قهوه را ندارند/ شناسایی ۲۵۰۰ واحد غیر مجاز سرو قهوه+ فیلم
افزایش خسارت پرندگان و ابلاغ دستور اقدام فوری در مزارع کشور
حساسیت بالای توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی
تولید بنزین یورو۴ و۵ به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسید
با طرح جایگزینی بخاری‌های قدیمی گاز خانگی به صنعت می‌رسد
تأمین ۲۰ درصد از برق ساختمان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر
بخش اعظم چاه‌های غیرمجاز در باغ ویلاهاست+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۱ آذرماه
جزئیات اجرای مسکن استیجاری اعلام شد/ ۱۰ هزار واحد به زودی کلید می خورد
۲۳ درصد از ساکنان استان تهران مصرف آبشان بیشتر از یک و نیم برابر الگو است+ فیلم
۱۸۲ همت وام ازدواج و فرزندآوری به ۸۰۴ هزار متقاضی توسط شبکه بانکی پرداخت شد