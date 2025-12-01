باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمدنژاد، معاون سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی (ساتبا)، در سخنانی درباره اهمیت نیروهای شبکه توزیع و برقرسانی به روستاها گفت: برنامه سازمان در این حوزه حتی جدیتر از مگاباتیها دنبال میشود. امروز ۴۴۵ مگاوات نیروگاه افتتاح خواهد شد و که باتوجه به این افتتاح، ظرفیت نیروگاههای انشعابی کشور به ۴۳۰ مگاوات میرسد.
او افزود: به واسطه اهمیت این موضوع، هماهنگی بسیار خوبی با نهادهای حمایتی داریم که به دنبال توسعه نیروگاههای خورشیدی از منظر تولید و توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش هستند. در ماه گذشته، ۱۳۷۰ نیروگاه پنج کیلوواتی برای خانوادهها با ظرفیت کلی ۵۸۵۰ کیلووات راهاندازی شده است.
محمدنژاد همچنین به فعالیتهای غیرحمایتی اشاره کرد و گفت: در غیر از حمایتها، در صورتی که متقاضیان و خانوادههای علاقمند باشند، ۱۴۴ واحد مقیاس کوچک با ظرفیتهای مختلف به ظرفیت ۵۶۵۷ کیلووات جزو ۳۰ مگاواتی است که اعلام کردیم.
او خاطرنشان کرد: از منظر کمک به کشاورزی، ۱۲۷ واحد نیروگاه انشعابی بر روی چاههای کشاورزی به ظرفیت ۹۶۰۷ کیلووات در این برنامه راهاندازی شده است. همچنین، پنج واحد نیروگاه کوچک در حوزه شبکه صنعتی با ظرفیت ۷۵۰ کیلووات نیز در حال بهرهبرداری است.
معاون ساتبا در پایان گفت: با تأکید رئیسجمهور بر احداث نیروگاههای خورشیدی، ۸ مگاوات از ظرفیتهای موجود به نیروگاههای ادارات اختصاص یافته است.