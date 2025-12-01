باشگاه خبرنگاران جوان - حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، بانک های عضو این شورا در استان تهران، به استثنای ۴ شهرستان رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس، در روز مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

بر این اساس، شعب کشیک بانک ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک ها ذکر گردیده است به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، دایر هستند.

نحوه فعالیت بانک‌ها در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است.

از مشتریان گرامی بانک‌ها انتظار می‌رود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک ها استفاده نمایند.

شورای هماهنگی بانک‌ها

دهم آذرماه ۱۴۰۴