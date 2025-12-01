باشگاه خبرنگاران جوان - انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی الطلبه عراق با واکنش رسانه‌های عراقی روبه‌رو شد.

پایگاه خبری الخلیج عراق در گزارشی نوشت: فصل جاری لیگ ستارگان عراق ۲۰۲۶-۲۰۲۵ شاهد پدیده‌ای بی‌سابقه در تاریخ این رقابت‌ها بوده است. هیچ مربی عراقی هدایت الشرطه، الزورا، الطلبه و القویة الجویه به عنوان چهار تیم محبوب و شناخته‌شده عراق را بر عهده ندارند.

الشرطه توسط مؤمن سلیمان، مربی مصری، هدایت می‌شود که در فصول گذشته با این تیم به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. عماد النحاس مصری هدایت الزورا را بر عهده دارد.

الزورا در ابتدای فصل عبدالغنی شهاد، مربی عراقی را به عنوان سرمربی جدید خود منصوب کرد، اما دوران حضور او در این تیم کوتاه بود. او پس از چهار هفته از لیگ عراق برکنار شد و النحاس که او هم ملیت مصری دارد، هدایت الزورا را بر عهده گرفت و این تیم را با موفقیت در مسابقات داخلی و هم در مسابقات آسیایی به مسیر درست بازگرداند.

طلال البلوشی، مربی قطری، پیش از شروع فصل، هدایت الطلبه را بر عهده گرفت. البلوشی با وجود موفقیتش در آماده‌سازی خوب تیم، پس از شش هفته از این تیم جدا شد و باشگاه الطلبه علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربی جدید این تیم منصوب کرد.

القوه الجویه نیز تفاوتی با سایر همتایان خود ندارد. رشید جابر، مربی عمانی هدایت این تیم را بر عهده دارد. این تیم با هدایت این سرمربی عمانی، اکنون جایگاه خوبی در جدول رده‌بندی لیگ دارد و به عنوان یکی از پدیده‌های لیگ عراق معرفی شده است.

چندین مربی عراقی که پیش از سابقه سرمربیگری در تیم ملی این کشور را داشتند، در این فصل روی نیمکت تیم‌های لیگ عراق جایی ندارند. از جمله برجسته‌ترین آنها می‌توان به حکیم شاکر و یحیی علوان اشاره کرد. راضی شنیشل دیگر مربی سابق تیم ملی عراق هم به دلیل انجام عمل جراحی قلب سنگین از مربیگری الکهربا استعفا داد.

منبع: ایرنا