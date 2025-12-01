باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ علیرضا محجوب، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت امروز در گفتگو با خبرنگار ما گفت : به مناسبت سالروز شهادت سردار نهضت جنگل شهید میرزا کوچک برنامه های متنوعی در شهرستان رشت برگزار می شود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت گفت: رویداد سه روزه جنگل بارانی با حضور ۵۰ هنرمند ملی و گروهی از هنرمندان گیلانی این ایام تدوین و اجرایی می شود.
وی ادامه داد : رویداد رسانه ای سردار تا سردار یکی دیگر از رویداد هایی است که از شهادت میرزا آغاز و در ایام شهادت سردار دلها شهید سلیمانی اختتامیه این رویداد برگزار می شود.
وی به ۱۱ آذر روز شهادت میرزا کوچک جنگلی اشاره کرد و گفت : گلباران میرزا کوچک جنگلی ، برپایی یادواره شهدای طلاب استان گیلان و سردار شهید میرزا کوچکخان در مصلی امام خمینی (ره) رشت از اهم برنامه های این روز می باشد.
وی تصریح کرد : ساعت ۱۵ عصر ۱۱ آذر، سومین پیادهروی خانوادگی یاران میرزا از سبزهمیدان تا سلیمانداراب با حضور شهروندان برپا می شود.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری رشت افزود:مراسم ویژه شهادت میرزا کوچکخان، ۱۲ آذر در مسجد سلیمانداراب با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین استاد ماندگاری نیز برگزار میشود.
او با اشاره به برنامههای رسانهای این ایام گفت:برنامه تلویزیونی یاران میرزا سهشنبه بهصورت زنده از خانه میرزا روی آنتن شبکه باران و شبکه های ملی پخش می شود، برنامه رادیویی یاران میرزا نیز در سه نوبت صبح، عصر و شب از رادیو گیلان پخش خواهد شد، بخشی از این برنامهها از پیادهراه فرهنگی رشت نیز بهطور زنده پوشش داده میشود.
محجوب به برگزاری برنامه های هنری این ایام اشاره کرد و گفت: اجرای نمایش ندای جنگل توسط هنرمندان تئاتر رشت در ۱۰ مسجد سطح شهر ، نمایش عروسکی مرد مهربان جنگل نیز در مجموعه خاتمالانبیا و همچنین دو قسمت از انیمیشن گیلا دختر جنگل با محوریت نهضت جنگل از شبکه مجازی از دیگر برنامه های هنری این ایام شمرده می شود.
وی اذعان داشت :نشست بازخوانی نهضت جنگل، بازدید رایگان از خانه میرزا و برپایی تور گردشگری نهضت جنگل برای گروههای مختلف اجتماعی پیشبینی شده که بهصورت رایگان از دیگر برنامه های این ایام است.