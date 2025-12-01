باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۲ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۶ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان