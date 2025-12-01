باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه در واکنش به اظهارات ناتو درباره امکان انجام «حملات پیشدستانه» علیه روسیه، بیانیهای صادر کرد.
این وزارتخانه گفت که این اظهارات «گامی بهغایت غیرمسئولانه است که نشاندهنده آمادگی اتحادیه برای ادامه تشدید تنشها است.» روسیه به ناتو هشدار داد که باید «از خطرات و پیامدهای احتمالی بعدی، از جمله برای اعضای خود اتحادیه، آگاه باشد.»
«جوزپه کاوو دراگونه»، رئیس کمیته نظامی ناتو، روز یکشنبه در مصاحبه با فایننشال تایمز گفته بود که این اتحادیه در حال بررسی اقدامات «تهاجمیتر» علیه جنگ ترکیبی روسیه است. وی گفت که بازدارندگی، از جمله تلافی و حملات پیشدستانه، در صورت فشار بیشتر روسیه بر ناتو باید «بهطور عمیق» مورد تحلیل قرار گیرد. با این حال، او خاطرنشان کرد که چنین حملاتی «از تفکر و رفتار عادی ما دورتر است» و چارچوبهای حقوقی و قضایی باید در نظر گرفته شوند.