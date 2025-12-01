باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور در نشست سراسری استانداران که در دو بخش با حضور سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و عبدالرضا رحمانی فضلی نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر کشورمان در چین، برگزار شد، اظهار داشت: سیاست دولت، مبنی بر استانمحوری و دادن اختیار به استانداران، از حالت گفتمان خارج و تبدیل به کارویژه شده است.
وی افزود: اقداماتی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی صورت گرفته، اتفاقات خوبی بوده است. حضور و عضویت استاندار تهران در هیأت دولت به عنوان نماینده استانداران، نشاندهنده جایگاه نمایندگان عالی دولت در استانها از اتفاقات بسیار خوب در دولت چهاردهم است؛ و از بابت تفویض اختیار به استانداران از رئیس جمهور محترم و هیئت وزیران سپاسگزارم.
وزیر کشور با تأکید بر اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر تفویض اختیار به استانهای مرزی در زمینه کالاهای اساسی اضافه کرد: اینکه از مرکز نمیتوان همه استانها را اداره کرد، در دولت تبدیل به باور شده است.
مؤمنی در ادامه این جلسه از استانداران خواست که دو تا سه طرح و یا فرصتهای موجود در زمینه دیپلماسی اقتصادی با کشور چین را آماده کرده و هماهنگ و یکپارچه به سفارتمان در این کشور ارائه کنند.
وزیر کشور بر فعالسازی بخش خصوصی استانها در کشورها، به ویژه چین، تأکید کرد و افزود: فعالیت این بخش باید با همکاری استانداران و سفارتخانه ایران در چین تسهیل شود. امیدواریم با اختیارات واگذار شده و ظرفیتهای موجود، آینده خوبی را رقم بزنیم؛ این امر با همراهی، همدلی و تلاش مضاعف محقق خواهد شد.
وی تصریح کرد: تبادل هیأتها، تعاملات و توسعه تجارت، شناخت ظرفیتهای کشور مقصد و شناساندن ظرفیتهای استانهای ایران، باید از طریق استانداران و معاونت توسعه امور اقتصادی و امور بین الملل وزارت کشور اتفاق بیفتد.
وزیر کشوربا اشاره به برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری که پنجشنبه گذشته در اردبیل برگزار شد، گفت: در این همایش حدود ۱۰۰ نفر از ۱۵ کشور مختلف حضور داشتند که فرصت مناسبی برای شناخت این فرصتها در استان بود. در این همایش حدود ۵۰ طرح و پروژه به امضا رسید.
سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز، در خصوص بودجه سال ۱۴۰۵ و اقتصاد مطالبی را به نمایندگان عالی دولت در استانها ارائه کرد و استانداران نیز سوالات، پیشنهادات و طرحهای خود را مطرح کردند.
در این جلسه تعدادی از استانداران به صورت حضوری و تعداد دیگری نیز به صورت وبیناری حضور داشتند.
منبع: مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور