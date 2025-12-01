فرمانده کل انتظامی کشور به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی پیامی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سردار" احمدرضا رادان" به مناسبت روز مجلس آمده است:

«روز مجلس شورای اسلامی، یادآور جایگاه رفیع نهاد قانون‌گذاری و نقش بی‌بدیل نمایندگان مردم در پاسداری از منافع ملّی و ترسیم مسیر پیشرفت کشور است. 

بی‌تردید، همراهی و پشتیبانی مجلس در تصویب قوانین کارآمد و روزآمد، نقش مهمی در ارتقای توانمندی‌های فراجا و تسهیل مأموریت‌های خطیر این مجموعه در برقراری نظم، امنیت و آرامش عمومی داشته است. این تعامل سازنده، سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت امنیت جامعه و خدمت‌رسانی بهتر به مردم عزیز به شمار می‌رود.

امید است با استمرار این همکاری و هم‌افزایی، شاهد اعتلای بیش از پیش نظام قانون‌گذاری، افزایش اقتدار ملی و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی باشیم.

فراجا ضمن گرامیداشت این روز، مراتب تقدیر و تبریک خود را به نمایندگان محترم مجلس اعلام می‌کند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان»

منبع: سایت پلیس

برچسب ها: پلیس تهران ، پیام تبریک
خبرهای مرتبط
پزشکیان: حمایت از پژوهش‌های دانش‌آموزی را ضروری می‌دانیم
انهدام باند فروش غیرمجاز سلاح و‌ مهمات در تهران
کاهش ۷۳ درصدی سرقت مسلحانه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
آلودگی هوا دست از سر تهران بر نمی‌دارد؛ وضعیت دوباره قرمز شد
بیمه خویش‌فرما برای رانندگان تاکسی اینترنتی مطلوب نیست
گره کور در پرونده آتش‌سوزی خانه
ادامه انتقال محکومین افغانستانی به کشورشان منوط به همکاری‌های متقابل است
آخرین اخبار
ادامه انتقال محکومین افغانستانی به کشورشان منوط به همکاری‌های متقابل است
گره کور در پرونده آتش‌سوزی خانه
بیمه خویش‌فرما برای رانندگان تاکسی اینترنتی مطلوب نیست
آلودگی هوا دست از سر تهران بر نمی‌دارد؛ وضعیت دوباره قرمز شد
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد
ادغام اجتماعی رویکرد جدید مواجهه با معلولیت است/ ایجاد ۹۰ هزار شغل برای معلولان
عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان
ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن/ برگزاری کنسرت در ۵ نقطه پایتخت
هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد
اعضای باند کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی فروش حواله خودرو دستگیر شدند
روغن‌های خوراکی آغشته به ۱۱ کیلو شیشه کشف شد
بهره‌برداری از خط ویژه حمل و نقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته محور‌های شمالی
۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور منتقل می‌شوند
مراکز آموزشی و ادارات استان تهران چهارشنبه ۱۲ آذر دایر خواهند بود
اراضی مجموعه ساصد به بوستان فناوری تبدیل می‌شود
اختلاف قیمت ۳۲ درصدی حبوبات در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر
رسیدگی به هیئت‎های عفو و اظهارات رجوی پیش از عملیات «فروغ جاویدان»
اعتبار ۲ هزار میلیاردی برای نوسازی مدارس
ادعای بی‌اساس رسانه‌های معاند درباره پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر
مرگ مرموز مدیر جوان، اعتراف همسر به قتل
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جاده‌ای در استان تهران
یورش خونین در قهوه‌خانه شادآباد؛ چهار قاتل قبل از فرار زمین‌گیر شدند
اعمال قانون بیش از ۲۹۰ هزار خودرو در ۱۰ روز نخست آذرماه
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده/ کیفرخواست متهمان پرونده شهادت قاضی احسان باقری صادر شد
دعوت وزارت کار از صاحبان کسب و کار برای پیوستن به پویش ترویج ورزش بانوان​ کارگر
پرونده پرابهام «ون‌های شهرزاد»؛ از شکست طرح تا افزایش ناگهانی قیمت