فرمانده کل انتظامی کشور به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی پیامی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سردار" احمدرضا رادان" به مناسبت روز مجلس آمده است:
«روز مجلس شورای اسلامی، یادآور جایگاه رفیع نهاد قانونگذاری و نقش بیبدیل نمایندگان مردم در پاسداری از منافع ملّی و ترسیم مسیر پیشرفت کشور است.
بیتردید، همراهی و پشتیبانی مجلس در تصویب قوانین کارآمد و روزآمد، نقش مهمی در ارتقای توانمندیهای فراجا و تسهیل مأموریتهای خطیر این مجموعه در برقراری نظم، امنیت و آرامش عمومی داشته است. این تعامل سازنده، سرمایهای ارزشمند برای تقویت امنیت جامعه و خدمترسانی بهتر به مردم عزیز به شمار میرود.
امید است با استمرار این همکاری و همافزایی، شاهد اعتلای بیش از پیش نظام قانونگذاری، افزایش اقتدار ملی و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی باشیم.
فراجا ضمن گرامیداشت این روز، مراتب تقدیر و تبریک خود را به نمایندگان محترم مجلس اعلام میکند.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان»
