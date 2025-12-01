باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
داستان نخل مقاوم چه بود؟؛ روایت ایثار امدادگران در هشت سال دفاع مقدس + فیلم

کتاب «نخل مقاوم» روایت یکی از امدادگران هلال احمر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «نخل مقاوم» مستندی برگرفته از روایت‌های عبدالرضا ارغایی، امدادگر جمعیت هلال‌احمر در دوران دفاع مقدس است که اخیرا منتشر شد و مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

