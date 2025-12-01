داستان نخل مقاوم چه بود؟؛ روایت ایثار امدادگران در هشت سال دفاع مقدس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u00ab\u0646\u062e\u0644 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u00bb \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0631\u0636\u0627 \u0627\u0631\u063a\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06af\u0631 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0647\u0644\u0627\u0644\u200c\u0627\u062d\u0645\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u0645\u0634\u0631\u0648\u062d \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n