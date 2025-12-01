پایان عملیات پلیس در ری؛ ۱۶ متهم بازداشت شدند

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: عملیات ویژه پلیس برای برخورد با عوامل درگیری‌ها و اغتشاشات اخیر در حسن‌آباد فشافویه به پایان رسیده و ۱۶ متهم اصلی و فرعی این پرونده در ۲ مرحله عملیاتی در ری، بهارستان و رباط‌کریم بازداشت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مافی روز دوشنبه در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: پس از وقوع چندین درگیری گسترده در منطقه حسن‌آباد فشافویه که موجب اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و ناامنی برای شهروندان شده بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: با اجرای اقدامات فنی و اطلاعاتی، شناسایی متهمان، جمع‌آوری شکایات مردمی و تهیه مستندات از جمله فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و نیز پس از اخذ مجوز قضایی، سلسله عملیات‌های دستگیری متهمان آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در نخستین مرحله از عملیات که پنجم آذرماه انجام شد، ۱۳ متهم در حسن‌آباد شناسایی و دستگیر شدند و یکی از این افراد هنگام مقاومت در برابر ماموران بر اثر اصابت گلوله مجروح و زمین‌گیر شد.

سرهنگ مافی ادامه داد: در ادامه تحقیقات، محل اختفای سه نفر از عوامل اصلی درگیری‌ها در شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم شناسایی شدند، این افراد هنگام رویارویی با ماموران قصد مقاومت داشتند که در یک عملیات غافلگیرانه هدف تیراندازی قرار گرفته و هر سه نفر از ناحیه پا متوقف شدند.

وی با اشاره به تکمیل عملیات‌ها و دستگیری در مجموع ۱۶ متهم، تصریح کرد: از این افراد مقادیر قابل‌توجهی انواع سلاح سرد و همچنین ۲ قبضه سلاح گرم شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس

برچسب ها: دستگیری متهم ، پلیس پایتخت
خبرهای مرتبط
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
کشف هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نهبندان
مالخر به همراه اموال مسروقه دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز تشکیل جلسه می‌دهد
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
مرگ اپراتور جرثقیل در حادثه صبحگاهی خیابان شریعتی/ هشدار آتش‌نشانی درباره نواقص فنی و ایمنی جرثقیل‌ها
وام ۲۰۰ میلیونی و حمایت بیمه‌ای برای اشتغال معلولان؛ برنامه‌های جدید بهزیستی تهران
علت ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده چیست؟
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران برای ۱۱ آذرماه
آخرین اخبار
پایان عملیات پلیس در ری؛ ۱۶ متهم بازداشت شدند
پیام تبریک سردار رادان به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی
توصیه‌های ضروری ویژه رانندگان در روز‌های آلودگی هوا + فیلم
واریز مرحله پنجم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر تقویت اعزام‌ها از مرز خسروی
تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران برای ۱۱ آذرماه
حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار زیر ۲ سال از امروز شارژ می‌شود
بررسی پروژه‌های عمرانی تکمیل شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
اولویت‌هایی که برای حل مشکلات تهران وجود دارد + فیلم
ثبت نام در کاروان‌های حج ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر آغاز می‌شود
همه شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد قرار گرفتند
پزشکی قانونی ایران، یکی از نهاد‌های برجسته منطقه در مدیریت اجساد است
تحول در حقوقی و املاک منطقه ۱۰؛ پرونده‌های رهاشده پس از ده‌ها سال تعیین‌تکلیف شدند
مرگ اپراتور جرثقیل در حادثه صبحگاهی خیابان شریعتی/ هشدار آتش‌نشانی درباره نواقص فنی و ایمنی جرثقیل‌ها
تمرکز کمیسیون فراجا بر توسعه و امنیت پلیس راه آهن
کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز تشکیل جلسه می‌دهد
صدور ۲۸۰۰ سند تک‌برگی برای املاک شهرداری تهران
تاکید رئیس قوه قضاییه بر پاسداری و حراست از اصول قانون اساسی
راهبرد اصلی شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
الگوی مصرف موادمخدر در زنان پرخطرتر از مردان است
چرا آینده اقتصاد ایران از مسیر تقویت نیروی کار می‌گذرد؟
آماده‌باش هلال‌احمر همزمان با ورود سامانه بارشی به نیمه غربی کشور
مهم‌ترین چالش افراد دارای معلولیت، حضور فعال در جامعه است
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی ضرورت دارد
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
علت ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده چیست؟
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در سایت‌های فروشگاهی