پایان عملیات پلیس در ری؛ ۱۶ متهم بازداشت شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مافی روز دوشنبه در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: پس از وقوع چندین درگیری گسترده در منطقه حسنآباد فشافویه که موجب اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و ناامنی برای شهروندان شده بود، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: با اجرای اقدامات فنی و اطلاعاتی، شناسایی متهمان، جمعآوری شکایات مردمی و تهیه مستندات از جمله فیلمهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی و نیز پس از اخذ مجوز قضایی، سلسله عملیاتهای دستگیری متهمان آغاز شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در نخستین مرحله از عملیات که پنجم آذرماه انجام شد، ۱۳ متهم در حسنآباد شناسایی و دستگیر شدند و یکی از این افراد هنگام مقاومت در برابر ماموران بر اثر اصابت گلوله مجروح و زمینگیر شد.
سرهنگ مافی ادامه داد: در ادامه تحقیقات، محل اختفای سه نفر از عوامل اصلی درگیریها در شهرستانهای بهارستان و رباطکریم شناسایی شدند، این افراد هنگام رویارویی با ماموران قصد مقاومت داشتند که در یک عملیات غافلگیرانه هدف تیراندازی قرار گرفته و هر سه نفر از ناحیه پا متوقف شدند.
وی با اشاره به تکمیل عملیاتها و دستگیری در مجموع ۱۶ متهم، تصریح کرد: از این افراد مقادیر قابلتوجهی انواع سلاح سرد و همچنین ۲ قبضه سلاح گرم شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی پلیس